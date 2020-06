Rifondazione Comunista è accanto ai lavoratori dello spettacolo che, come molti e più di molti, hanno subito le conseguenze della pandemia Covid 19

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Siamo accanto a tutti i lavoratori dello spettacolo, agli attori, registi, tecnici… agli elettricisti e ai facchini, questi ultimi “non ci fanno divertire”, ma il loro lavoro permette che altri lo facciano. Si apre così un comunicato a firma Anna Manfredi segretaria Circolo di Udine Rifondazione Comunista. "La miseria che lo stato riserva ad alcuni (solo alcuni) di loro è un insulto gravissimo al lavoro che hanno sempre svolto, già precario e sempre meno garantito, ben prima del coronavirus. E il fatto che i famosi 600 euro non riguardino neppure tutti, rende ancora più grave se possibile la condizione di questo settore. E dovrebbe indignare ognuno di noi che, se pur di mestiere facciamo altro, crediamo con fermezza nel ruolo degno e insostituibile della cultura. Sappiamo che oggi tutto è misurato dal metro dell’economia e del profitto. E infatti da più parti si ricorda che la cultura nel nostro Paese è anche un business, dal sostanzioso contributo al PIL (16%) e un milione e mezzo di posti di lavoro. (Repubblica Economia & Finanza 8 marzo 19). Tutto vero, ma noi rigettiamo la primarietà di questo metro. La cultura è soprattutto valore irrinunciabile della libertà e della democrazia che, come tutti sappiamo, non sono conquiste irreversibili. A prescindere dal ritorno economico. La cultura è strumento di crescita, nutrimento indispensabile della collettività. In mano al capitale, non può che dipendere da regole di profitto. Umiliare ora i suoi lavoratori ci sembra l’ultima offesa a un settore già privato di garanzie minime del lavoro, trattato malissimo, e sempre respinto nella precarietà. Dovremmo invece dare spazio e sostegno, riconoscere la dignità e la potenza di tutti i lavoratori della spettacolo, non dando semplicemente loro un sussidio più esteso e più elevato, ma impegnandosi concretamente a sanare le condizioni di precarietà e superare la mancanza di garanzie. Solidarietà alla lotta delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. (Tra parentesi non possiamo dimenticare che grazie a loro, il lockdown di tutti noi è stato riempito di intelligenza)".