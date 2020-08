Rifondazione comunista: Fascisti friulani di oggi come i nazisti in divisa che occupavano l’Italia e bruciavano i villaggi 75 anni fa

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Nota di Rifondazione comunista sulla vicenda dell'irruzione di casapound in consiglio regionale: "Quale è la distanza fra i nazisti in divisa che occupavano l'Italia e bruciavano i villaggi 75 anni fa e i fascisti friulani di oggi che si propongono di incendiare la caserma ghetto nella quale sono ammassati i migranti a Udine? O fra quelli che si dichiarano eredi del fascismo e manifestano sguaitatamente contro le politiche non di accoglienza ma di gestione di quegli stessi migranti e il consigliere regionale che "tranquillamente" a quei migranti sparerebbe? Secondo noi, nessuna". A dirlo è il Segretario regionale di Rifondazione Comunista Roberto Criscitiello. "E come i fascisti di ieri, anche quelli di oggi ci indicano i colpevoli di tutti i nostri mali, gli stranieri, i "non italiani", gli invasori, ma si guardano bene dal dire una parola contro gli imprenditori che si credono i padroni d'Italia e che meschinamente si sentono offesi e si paragonano con spregio ad una cameriera, come se le cameriere non fossero degnissime lavoratrici ma appartenenti a una casta inferiore.

Insomma, come ieri, anche oggi questa manovalanza e questi politici neri, si guardano bene dal criticare un sistema economico che massacra i deboli e arricchisce i forti, servili al solito progetto che consiste nel far pagare alle classi meno abbienti una crisi che si profila durissima. L'autunno che verrà massacrerà tanti lavoratori che perderanno la loro occupazione, tante piccole imprese che avranno grandi difficoltà a vendere i loro prodotti, tanti lavoratori precari che non vedranno rinnovati i loro contratti. I soldi della cassa integrazione finiranno. Ma per loro i cattivi sono altri, sono i disperati che arrivano da paesi lontani a piedi e senza niente, e che sono qui per distruggere la nostra "civiltà"."