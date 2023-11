Rilevazioni Agenas su sanità Fvg: Sandra Telesca (Italia Viva), “la giunta faccia riflessione per capire dove stiano le carenze organizzative”

In merito alle ultime rilevazioni Agenas in merito allo stato della sanità regionale e del basso posizionamento in classifica nazionale per le liste d’attesa, la Presidente regionale di Italia Viva e già Assessora alla Sanità Sandra Telesca dichiara: “La Sanità regionale esce decisamente male dalle ultime rilevazioni Agenas: non c’è recupero dei ritardi sulle liste d’attesa, peggiora la fuga dei pazienti verso le altre Regioni, il personale scappa dalle Aziende. Tutto questo a fronte di un ingente finanziamento che è aumentato di quasi un miliardo di euro negli ultimi tre anni. La giunta continua orgogliosamente a ricordare l’aumento delle risorse destinate alla Sanità. È venuto il momento però di misurare i risultati di questi finanziamenti e di capire come mai una regione che spende più delle altre con l’eccezione della Val d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, non riesce ad ottenere almeno gli stessi risultati che ottengono regioni che spendono meno. “

Aggiunge – “È certamente vero che tutta la sanità pubblica è in gravi difficoltà e Italia Viva sta sollecitando una revisione complessiva del sistema accompagnata anche da maggiori investimenti ma la nostra Regione deve prendere atto che non basta mettere le risorse, se con queste non riesce ad ottenere miglioramenti.”

Conclude – “Le risorse devono essere accompagnate da maggiori e qualitativi interventi di programmazione, di organizzazione e di gestione che consentano di migliorare una situazione che sta esasperando sia i cittadini, soprattutto i più fragili sia gli stessi operatori della Sanità. Invitiamo la giunta a fare una riflessione profonda per capire dove stiano le carenze organizzative del sistema e di attuare con urgenza i correttivi necessari perché non c’è più tempo.”