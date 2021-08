Rinasce a Casarsa della Delizia dopo 45 anni il circolo fotografico f64 e si apre ai fotoamatori di oggi

Rinasce a Casarsa della Delizia, dopo 45 dalla sua prima fondazione, il Circolo Fotografico F64: un pezzo di storia della comunità che torna attivo entrando nella grande famiglia dei gruppi tematici della Pro Casarsa della Delizia. Il Circolo di fotoamatori nacque a Casarsa nel 1976 da un gruppo di giovani amanti della fotografia con l'obiettivo di diffondere la fotografia come momento culturale e sociale, di promuovere e partecipare a mostre, concorsi fotografici, incontri ed altre iniziative pertinenti con l’arte fotografica. Proseguì la sua attività per una decina d’anni diventando a livello locale un punto di aggregazione per quei giovani che nella loro opera s'ispiravano all'arte dei grandi maestri dell'epoca, a partire dal grande punto di riferimento rappresentato da Elio Ciol.

“E proprio in occasione dell'attuale mostra fotografica di Elio Ciol “Respiri di viaggio”, a Casarsa della Delizia - hanno spiegato Giuliano Novello e Gianni Stefanon, due dei fondatori del Circolo -, ci siamo ritrovati e abbiamo deciso che quell’attività che avevamo iniziato nel lontano 1976 e che poi si era interrotta nel 1986, poteva essere ripresa. E così, grazie al presidente Antonio Tesolin ora il Circolo può contare del supporto della Pro Loco locale e ha una sua sede. Siamo pronti a ripartire, coinvolgendo i fotoamatori di oggi che vogliano collaborare con noi”. “Siamo felici di dare una casa al Circolo Fotografico F64 - ha aggiunto il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin - e siamo sicuri che insieme potremmo organizzare tante belle iniziative e promuovere la cultura, l'arte e un nuovo tipo di turismo legato alla fotografia qui a Casarsa della Delizia”. Il Circolo si rivolge così a tutti gli appassionati di fotografia che potranno aderire al gruppo di fotoamatori. Per avere maggiori informazioni, telefonare al n. 0434.871031 o 3387874972.