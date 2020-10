Rinnovate le cariche di AssiCoop Fvg, Marco Riboli nuovo presidente

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

L'assemblea di AssiCoop FVG riunita ieri pomeriggio in modalità online, presente fra l'altro il presidente uscente Roberto Sesso, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alla guida della società è stato nominato Marco Riboli - Presidente della cooperativa Idealservice, assieme al quale siederanno nel Cda Angelo Migliorini - Presidente di Gruppo Friuli Assicurazioni, in qualità di Vicepresidente, Claudio Macorig - Presidente della cooperativa Aster Coop, Nevio Alzetta - Socio di Studio Previdenza, e Livio Nanino - Presidente di Legacoop Fvg. I lavori si sono avviati con la relazione del presidente uscente che ha riferito sui lusinghieri risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni ed in particolare relativamente al 2019, con l’utile d'esercizio di ben 36.000 euro. Sono risultati in linea con i bilanci precedenti che hanno consolidato il ragguardevole patrimonio sociale di 531.680 euro. Risultati che confermano la bontà del lavoro svolto e che hanno consentito la predisposizione del progetto di sviluppo strategico per il prossimo triennio, che per l’occasione è stato presentato nel dettaglio. Dopo alcuni interventi di apprezzamento e ringraziamento per il lavoro svolto si è proceduto alla nomina del nuovo Cda. Il neoeletto presidente Marco Riboli ha quindi delineato i contenuti del progetto di rilancio dell’attività di AssiCoop FVG attraverso nuove strategie di sviluppo. In particolare, è stato detto che rispetto ad alcuni anni fa, le esigenze delle imprese sono mutate e i bisogni non sono più solo quelli assicurativi. Le cooperative, i loro soci e dipendenti, le loro famiglie sono oggi interessati al sistema assicurativo tradizionale ma anche ai nuovi servizi legati ad un welfare moderno (salute, non autosufficienza, previdenza, risparmio), a una migliore qualità della vita, a una rete di protezioni che non sempre lo Stato è in grado di garantire. AssiCoop FVG è lo strumento per rispondere a queste mutate esigenze ma è fondamentale investire in comunicazione, pubblicità, promozione, in modo coordinato e continuativo. Le imprese cooperative regionali e anche i Soci delle stesse, devono sapere che in AssiCoop FVG, possono trovare tutte le risposte ai loro problemi assicurativi e non solo, per il livello di conoscenza e di preparazione che le agenzie, supportate dalla Compagnia UnipolSai, sono in grado di garantire.