Riorganizzazione ospedali: anche a Pordenone 47 nuovi posti letto Covid in ospedale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Friuli Venezia Giulia nella nuova classificazione relativo alla pandemia è in zona gialla, questa è una condizione che non vuol dire che vi è assenza di virus e neppure mette al riparo da una evoluzione possibile in negativo, del resto l'aumento quasi esponenziale di contagi ma soprattutto di necessità di ricoveri ospedalieri necessiterebbe scelte razionali per consentire cure extra terapia intensiva in sicurezza per i pazienti delle altre patologie ospedalizzati, perchè non ci si ammala solo di Covid-19. La scelta della sanità regionale sembra però, per necessità o incapacità, sembra essere proprio quella che gli esperti sconsigliano, creando cioè reparti Covid negli stessi stabili dove sono presenti reparti "tradizionali" quando non addirittura, come denunziato da operatori sanitari di Trieste, all'interno degli stessi reparti. Ma non solo a Trieste, anche l'ospedale di Pordenone si sta riorganizzando per reperire nuovi posti letto Covid. Così dal week end prossimo altri 47 posti letto saranno realizzati sempre concentrati nel padiglione C all'ingresso della struttura sanitaria. Posti reperiti dalla trasformazione delle due Medicine in reparti Covid e dal trasferimento della Medicina nel padiglione A all'interno delle degenze chirurgiche che si sono svuotate per la riduzione degli interventi programmati dovuta all'emergenza sanitaria. Certo un distanziamento in questo caso sembra garantito ma non è certo sicuro. E' sfumata intanto, sempre del capoluogo della destra tagliamento, l'ipotesi di attivare nell'ex sede dei Missionari Comboniani di via San Daniele un albergo sanitario per positivi asintomatici che non possono isolarsi dai familiari nella loro abitazione. L'azienda sanitaria quindi sembra essersi orientata per una struttura alberghiera ed ha per questo attivato un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse tra gli albergatori, ma ovviamente ci vorrà del tempo che forse non c'è..