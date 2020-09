Riparte in sicurezza l’Asilo Nido del Consorzio NIP a Maniago: un aiuto concreto alle famiglie del territorio

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Con il mese di settembre si sono riaperte le porte dell’Asilo Nido di Via Venezia a Maniago, struttura del Consorzio NIP gestita dalla Cooperativa Sociale Melarancia che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi.

La riapertura si è svolta dando la massima priorità al rispetto dei protocolli di sicurezza in modo da prevenire la diffusone del Covi-19. Proprio in ragione di questa necessità, gli inserimenti dei nuovi iscritti, che prevedono una fase di presenza dei genitori, avverranno in modalità scaglionata, fino al raggiungimento di un totale di 28 bambini. Anche quest’anno, infatti, il Nido Consortile ha coperto tutti i posti disponibili, attingendo a una cospicua lista d’attesa, che conferma l’apprezzamento della qualità della struttura e del servizio da parte delle famiglie.

Un servizio valutato positivamente anche nella versione centro estivo, che ha riscosso una soddisfazione tale da prevedere già la possibilità di riproporre l’opportunità anche per la prossima estate. Per quanto riguarda le rette, per tutto l’anno scolastico, ovvero fino a luglio/agosto 2021, i genitori potranno beneficiare del Contributo Regionale per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di asili nido e di servizi integrativi.

“La possibilità di usufruire dell’Asilo Nido, come della mensa self-service, rappresenta un servizio che il Consorzio NIP offre ai dipendenti delle aziende insediate presso le zone industriali di sua competenza. – Ha detto Renato Piazza, Presidente del Consorzio NIP – Si tratta di facilities che migliorano la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Famiglie che contribuiscono attivamente alla crescita del nostro territorio.”