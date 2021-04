Riparte la International SkyRace Carnia in versione skyrunning dopo il recente recupero dell’edizione numero tredici che si è svolta su un percorso veloce di fondovalle.

La 14^ Edizione, calendarizzata dagli organizzatori dell’Aldo Moro Paluzza per DOMENICA 20 GIUGNO, con l’approvazione a calendario Nazionale della F..I.Sky. (Federazione Italiana di Skyrunning), ritorna sui tracciati tradizionali di alta montagna.

NOVITA’: CAMBIO PERCORSO ED AREA DI PARTENZA/ARRIVO.

L’edizione 2021 presenta un nuovo format. Parterre di partenza ed arrivo saranno in centro città a Paluzza ed il percorso sarà completamente nuovo.

Partenza quindi più a fondo valle e le vette da scalare sono tutte nuove. Nella prima parte si affronta il Monte Terzo sopra la frazione di Cleulis ma si rientra verso la frazione di Timau senza raggiungere la vetta. Da qui si risale raggiungendo la “Cima Coppi” del Monte Paularo (2.048 m) transitando per l’alpeggio di Malga Pramosio. Gli ultimi chilometri sono un lungo tuffo in discesa per raggiungere di nuovo Paluzza. Lunghezza complessiva 26,5 km con un dislivello di 2.200 m +/-. Rispetto alla SkyRace delle prime edizioni, percorso un po’ più lungo con 200 m di dislivello in più ma con un fondo di corsa più facile e scorrevole tanto che i tempi di percorrenza si ipotizzano gli stessi.

Nel solco delle belle esperienze degli ultini anni, viene riproposta anche la 3^ edizione della STAFFETTA SKYRACE CARNIA. La prima frazione da Paluzza a Timau (11 km 800 m dsl +/-) la seconda da Timau a Paluzza (14,5 km 1.400 m dsl +/-).