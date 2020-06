Ripartire dalla cultura. Idee e proposte dei professionisti del patrimonio e dello spettacolo Incontro promosso da Open FVG

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La pandemia ha determinato in alcuni settori del lavoro e dell’economia sofferenze e situazioni a rischio. Musei, teatri, concerti, spettacoli, audiovisivi: in sintesi i beni e le attività culturali sono messe a dura prova. Occorre quindi iniziare a valutare l’impatto sui luoghi della cultura e sulla loro fruizione e impedire che questa crisi possa spegnere iniziative e soggetti culturali, minando ulteriormente la struttura sociale e culturale dell’intero paese.

Occorre mettere a fuoco le criticità e le esigenze delle attività condotte dalle piccole e medie imprese culturali e creative, dalle ditte individuali, dai liberi professionisti, tecnici e artisti nell’ambito del patrimonio culturale, del cinema e dello spettacolo.

L’impatto della pandemia, le esigenze ma anche le opportunità del mondo della cultura impongono una riflessione su nuove progettualità che il governo regionale del FVG mostra di non avere.

Didattica, accoglienza e fruizione museale, organizzazione di eventi espositivi e culturali in genere, turismo culturale, archeologia preventiva e pianificazione, ricerche, prospezioni e scavi archeologici, cinema, spettacolo dal vivo, e tutti gli operatori coinvolti saranno i protagonisti della discussione. Altrove, istituzioni ed enti locali stanno cercando, insieme agli operatori culturali, di avviare misure di sostegno e politiche di rilancio per l’intero comparto.

L’iniziativa on line di Open FVG vuole essere una piazza di ascolto dei professionisti della cultura, per dar loro modo di esporre criticità ma soprattutto di lanciare proposte, in relazione sia agli scenari nazionali (decreto Franceschini, riapertura musei ecc.) sia, soprattutto, a quelli regionali.

L'appuntamento è per mercoledì 3 giugno, dalle 18.00 alle 19.40 in diretta dalla pagina Facebook di Open Fvg.

Durante tutti gli interventi sarà possibile interagire nella diretta tramite i commenti, rivolgendo domande o proponendo idee che possano contribuire alla progettualità.

Parteciperanno all'incontro:

- Alessandro Rinaldi - collettivo artistico DMAV - Dalla maschera al volto – progetti di arte pubblica

- Mario Francavilla – tecnico del turismo culturale – Associazione "Mi riconosci? Sono un professionista dei Beni Culturali"

- Marcela Serli – attrice

- Giulio Ciabatti - regista

- Marta Zaccarron – produttrice cinematografica

- Debora Desio, producer e CEO A_LAB

A guidare la diretta ci saranno Giulio Lauri, Rita Auriemma e Lina Maria Palumbo - Open FVG.

Saranno presenti Sabrina Morena, consigliera comunale Open FVG a Trieste, e Furio Honsell, consigliere regionale Open FVG

