Riprende dopo la pausa estiva la rassegna eno culturale “Di libro in vigna” , nata dalla collaborazione tra la cantina Canus , azienda agricola di proprietà della famiglia Casonato, da sempre attenta a produrre un vino rispettoso delle persone e della terra, e le librerie Lovat : quattro appuntamenti sul Ronco di Gramogliano per raccontare la passione per le viti e per le parole e l’importanza di coltivarle con cura e dedizione. Del resto, come diceva Mario Soldati, «il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra» ed è sempre frutto di un lavoro di squadra, come lo sport raccontato nel libro che sarà al centro della conversazione in programma giovedì 21 settembre alle 18 sul Ronco di Gramogliano : “L’uomo che raccontava il basket” di Sergio Tavčar ( Bottega Errante Edizioni ).

Un testo che mescola autobiografia, storia e testimonianze, portando il lettore tra un palleggio e un tiro a canestro nelle terre, ma anche nelle abitudini dei popoli della ex Jugoslavia: il tutto al ritmo di una lunghissima telecronaca, dove l’ironia è sempre di casa.

A dialogare con Sergio Tavčar con le Prealpi Giulie sullo sfondo ci sarà Stefano Lusa , caporedattore di Radio Capodistria.

L’appuntamento è in via Gramogliano 21 a Corno di Rosazzo (0432 759427), dove gli ospiti potranno ascoltare i racconti e le memorie di uno dei più grandi giornalisti europei di basket gustando un bicchiere di vino frutto dei vigneti di Canus offerto dai padroni di casa casa.

In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella sala degustazione.