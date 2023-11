Riprendiamoci il Comune – Cassa Depositi e Prestiti sotto la lente, oggi a Udine incontro online con Marco Bersani

Questo pomeriggio lunedì 20 novembre alle ore 18.00 primo incontro di autoformazione. Tema che cos’è cassa depositi e prestiti, perchè è centrale per una diversa finanza pubblica nazionale e locale relatore: Marco Bersani di Attac Italia. Marco Bersani, laureato in filosofia, è dirigente comunale dei servizi sociali e consulente psicopedagogico per cooperative sociali. Socio fondatore e coordinatore nazionale di Attac Italia, è stato fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e della campagna “Stop Ttip Italia”.