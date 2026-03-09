Riscaldamento globale, cambiamenti climatici, disuguaglianze. Domani a Udine, presentazione del libro “Clima ingiusto”

Domani, martedì 10 marzo, alle ore 18, presso la Parrocchia di S. Domenico, in viale Resistencia 71, a Udine, la presentazione del libro “Clima ingiusto” di Giovanni Carrosio e Vittorio Cogliati Dezza. All’incontro sarà presente Cogliati Dezza, già presidente di Legambiente e oggi attivo nel Forum Disuguaglianze e Diversità, che dialogherà con la consigliera regionale del Patto per l’Autonomia Giulia Massolino e con Emilio Gottardo, della CERS San Domenico, referente regionale energia di Legambiente. L’ingresso è libero.

Il libro affronta le conseguenze del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici non solo sul versante delle scelte per la transizione energetica dalle fonti fossili a quelle rinnovabili; altrettanta attenzione viene, infatti, dedicata agli impatti economici e sociali sulle fasce più deboli e disagiate delle comunità e agli impatti derivanti dalle diverse politiche di transizione energetica che si possono adottare. La pubblicazione propone la costruzione di una nuova idea e nuovi strumenti di welfare, per poter integrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con quelli di riduzione delle disuguaglianze, per ottenere una giustizia economica sempre più necessaria per garantire coesione alle comunità locali.

«Continuare su alcune delle strade purtroppo già intraprese rischia non solo di aumentare le disparità sociali e territoriali, valga per tutti l’esempio della crescita dei grandi impianti fotovoltaici a terra che, pur producendo energia rinnovabile, lasciano tutti i vantaggi economici a grandi gruppi finanziari o assicurativi privati senza ricadute locali – afferma Elia Mioni, direttore editoriale de Il Passo Giusto –. Provocando inoltre ostilità popolare verso le nuove forme di produzione energetica si rischia di allontanare nel tempo l’attuazione di una transizione energetica invece sempre più urgente».