Rischio Covid sempre più elevato: Sindacato infermieri chiede le dimissioni del Direttore generale dell’Azienda sanitaria del Friuli centrale per “mala gestione e incompetenza”

Che in Friuli fra le tante vittime del Covid ci sia anche la sanità è ormai chiaro, a dirlo questa cvolta non sono le forze d'opposizione alla maggioranza guidata da Massimiliano Fedriga e dal suo assessore alla salute Riccardo Riccardi, ma l'intero “sistema” sanitario nelle sue varie articolazioni. Dopo le ambulanze in coda all'ingresso del Pronto soccorso e la lettera choc dei medici del nosocomio udinese che denunciavano di non poter svolgere la propria attività professionale, è di ieri la denuncia del Nursind, il Sindacato delle Professioni Infermieristiche, che senza tanti giri di parole chiede le dimissioni del Direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli centrale inoltrando contestualmente un esposto alla Procura dove si parla di “mala gestione e incompetenza nell'affrontare l'emergenza, di infermieri mandati allo sbaraglio e sottoposti a turni massacranti, di spaventosa carenza di personale, di impreparazione, ritardi e improvvisazione della macchina organizzativa” che evidentemente provocano rischi alla salute di pazienti e personale con il segretario Afrim Caslli si dice pronto a consegnare alla procura centinaia di messaggi, mail sms e whatsapp di colleghi sotto pressione, sballottati da un ospedale all'altro impossibilitati a svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Il problema principale lamentato è generale e non riguarda solo l'azienda sanitaria friulana, la carenza di infermieri. Ovviamente la risposta del Direttore generale Massimo Braganti come riporta il Tgr Rai è quella di respingere gli attacchi al mittente, perchè spiega, si tratta di una carenza che ho ereditato e alla quale ho cercato di porre rimedio assumendo 88 persone, anche ragazzi freschissimi di laurea. Braganti però non limita la sua difesa all'impossibilità di sanare una situazione di partenza negativa scaricando, evidentemente sui suoi predecessori, le responsabilità, ma attacca: "Ma quando, negli anni passati, mancava il personale - chiede il Direttore generale - dov'erano la Cgil e il Nursind che ora protestano?". La lista delle accuse non si limita però alla carenza di personale - rispetto alla quale il Nursind fa notare che a marzo, quando si poteva assumere, in graduatoria c'erano 200 nomi. Il sindacato sostiene di avere chiesto alla fine della prima ondata di formare almeno 200 persone per fronteggiare una nuova emergenza covid. Se facevo i corsi di formazione - replica Braganti - non avrei potuto mandare oss e infermieri in ferie. Una linea quella scelta da Braganti che non convince, non tanto per il fatto di aver ereditato una situazione dal passato ma che nei mesi fra la prima ondata covid e la seconda poco è stato fatto per prepararsi all'impatto. Meglio avrebbe fatto a spiegare che mancava la volonta politica nei pani alti dell'amminstrazione regionale che sperava evidentemente che il destino già scritto della seconda ondata non si concretizzasse. A rincarare la dose di critiche sulal gestione della sanità targata Riccardo Riccardi anche la Cgil che già alcuni giorni fa accusava: Dall’assessore numeri mai emersi al tavolo «La Cgil fa solo il suo mestiere di sindacato. Spiegava in una nota la Cgil ed è singolare che l’assessore, con tanti anni di politica alle spalle sia al governo che all’opposizione, non ricordi le nostre tante battaglie per le assunzioni in sanità. Battaglie fatte anche nelle scorse legislature, perché non guardano al colore della Giunta di turno, ma soltanto ai numeri di un’emergenza personale che dura da troppi anni e che il Covid, purtroppo, ha messo inesorabilmente a nudo, come dimostrano i rapporti sempre più tesi nei territori tra le rappresentanze dei lavoratori e i vertici delle aziende sanitarie». La Cgil Fvg insomma ha replicato così, con la segretaria generale della Funzione pubblica Orietta Olivo e con Rossana Giacaz, responsabile welfare della segreteria confederale, alle accuse dell’assessore regionale alla Salute, che ha bollato come «politiche» le denunce della stessa Cgil sui ritardi e le lacune che hanno segnato la gestione della seconda ondata, da parte della Regione e delle Aziende sanitarie. Ritardi e lacune che per la Cgil hanno inciso sull’impennata dei contagi e dei decessi rispetto ai numeri della scorsa primavera. Perplessità anche sui numeri diffusi dall’assessore. «Le 683 assunzioni dichiarate dall’assessore non corrispondono né ai numeri forniti ai sindacati al tavolo sul personale né a quelli del recente rapporto della Corte dei Conti, presentato a latere della manovra nazionale di bilancio, che parlano di 379 assunzioni. Invece di accusare il sindacato, o parte del sindacato, di fare politica, l’assessore dovrebbe quindi preoccuparsi di fornire numeri corretti e aggiornati. E attivarsi nei confronti delle aziende sanitarie, visto che le norme nazionali consentono di incrementare la spesa sul personale, per ricorrere a tipologie di assunzione adeguate alla portata di questa emergenza. Se si insisterà proponendo contratti di due mesi, al di là delle ironie che tanto infastidiscono l’assessore, sarà difficile trovare rinforzi nei tempi richiesti dall’emergenza». Chissà se alla luce di quanto sta avvenendo qualcuno aggiungerà alla richiesta del sindacato Nursind di dimissioni del Direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli centrale anche quella dell'assessore alla salute, del resto, in molti sono convinti esista per lui già pronto un dorato paracadute nella Newco "Società Autostrade Alto Adriatico" che erditerà la gestione dei tratti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete.