“Risonanze musicali tra denuncia e protesta” giovedì il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Da Bella Ciao ad Alexander Platz”

Questi saranno i cardini di “Risonanze musicali tra denuncia e protesta”, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Da Bella Ciao ad Alexander Platz – Storie tra libri, cinema, musica e teatro tra Resistenza e Guerra Fredda” che si svolgerà a giovedì 5 ottobre, alle 18.30, al circolo Arci Cas’Aupa (in via Val d’Aupa, al civico 2). Partendo da una prospettiva storica, Edoardo Pirozzi, presidente Anpi di Monaco, e il giornalista e critico musicale Andrea Ioime parleranno del ruolo della musica come strumento di coesione all’interno del tessuto sociale. L’incontro sarà moderato da Giampaolo Borghello, già docente di letteratura italiana all’università di Udine. Saranno proposti, inoltre, inserti musicali a cura di Angelo Tomasin di Radio Onde Furlane.

L’evento, che è organizzato dall’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) di Udine in collaborazione con circolo Arci Cas’Aupa e Radio Onde Furlane e con il sostegno del Comune e della Regione Friuli Venezia Giulia, è con ingresso libero. Per maggiori informazioni o per prenotazioni, si può contattare la segreteria dell’Anpi: tel, 0432.504813; e.mail, anpiudine@gmail.com.