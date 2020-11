Ristori e Rilancio: Serracchiani, immesse risorse enormi in Fvg

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Abbiamo ascoltato, abbiamo condiviso, abbiamo avuto il coraggio di cambiare metodo in corsa per migliorare, abbiamo immesso nel sistema risorse enormi. Stiamo lavorando a nuove forme di sostegno per una platea più ampia, perché sono duri i contraccolpi del contagio e aumentano i colpiti dalla crisi socioeconomica. Questo è un impegno straordinario in una situazione mai vista prima, in cui ci deve essere un apporto responsabile di tutti: forze politiche, sociali e culturali del Paese, categorie. Su questa crisi non si specula, si lavora assieme e oggi anche in Parlamento credo che abbiamo dato un buon segnale al Paese”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, a fronte dei 170 milioni di euro di contributi erogati in Fvg a fondo perduto dalla ripartizione dei decreti Rilancio e Ristori 1 e 2.