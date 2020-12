Ristori: Rojc (Pd), ok impegno Governo per ricerca umanistica. “Ascoltare appello traduttori e scongiurare declino scienze umane”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il Governo è stato impegnato ad adottare misure idonee a promuovere la ricerca umanistica e gli investimenti necessari ad assicurare opportunità di lavoro e reddito per chi studia e lavora in questo campo. Ci sono ricercatori, traduttori, studiosi altamente qualificati che già prima della crisi vivevano di contratti occasionali e precari con istituzioni, atenei e case editrici. Per molti di loro non c’è in questo periodo possibilità di lavoro e di reddito: l’accoglimento del mio ordine giorno è un segnale positivo e un passo da rendere concreto nel prossimo provvedimento utile”. Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dando notizia dell’accoglimento di un suo ordine del giorno, allegato al dl Ristori approvato ieri sera al Senato, dedicato al mondo che gravita intorno alla ricerca umanistica, tra cui i traduttori, duramente colpito dalla crisi economica prodotta dall’emergenza epidemiologica.

Ricordando che “nei giorni scorsi è stata inviata una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere alle istituzioni di istituire un fondo a sostegno delle traduzioni e autorevoli parole sono state spese da Claudio Magris”, la senatrice ribadisce che “bisogna scongiurare un grave declino di tutte le attività correlate alle scienze umane, che sono invece essenziali per tutta la società”.