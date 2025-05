Ritardi nei soccorsi sanitari, Honsell (Open): serve piena trasparenza per tutelare la vita

“Continuo a ricevere segnalazioni spontanee dalla cittadinanza su potenziali ritardi circa i soccorsi sanitari in Friuli Venezia Giulia. È mio dovere ispettivo come Consigliere regionale dalla parte dei cittadini, sollevare interrogativi sull’attuale organizzazione del sistema di soccorso regionale, malgrado le manifestazioni pubbliche di fastidio dell’Assessore alla sanità Riccardi. L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello verificatosi lo scorso 22 marzo in Via Pracchiuso, a Udine, dove un uomo in arresto cardiorespiratorio ha richiesto un intervento d’urgenza.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, che ha presentato la scorsa settimana una formale richiesta d’accesso agli atti alle autorità competenti, ARCS e NUE 112, per acquisire la documentazione relativa all’intervento.”

“È indispensabile – prosegue Honsell – garantire che ogni cittadino possa contare su un servizio di emergenza tempestivo ed efficace. Ogni episodio non può essere derubricato a semplice ritardo fisiologico. È in gioco la fiducia dell’intera comunità e, soprattutto, la tutela della vita umana.”

“Solo con la piena trasparenza – conclude Honsell – sarà possibile comprendere come migliorare il sistema.”