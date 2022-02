Ritorna Note Nuove, a cura di Euritmica con due anticipazioni: Tosca al Palamostre di Udine e Samuele Bersani al Teatro Verdi Pordenone

Note Nuove, la rassegna ideata e curata da Euritmica che mette al centro di un percorso ben delineato la musica moderna, ponendo l’accento sugli aspetti del suo continuo processo evolutivo, giunge alla quindicesima edizione, dopo la forzata pausa dovuta alle restrizioni relative alla pandemia, e annuncia le prime anticipazioni del cartellone 2022: Tosca il 21 aprile al Teatro Palamostre di Udine e Samule Bersani il 13 maggio al Teatro Verdi di Pordenone. Ad aprire il cartellone di Note Nuove 15 sarà Tosca, una delle voci più belle e versatili del panorama italiano ed estero, che porterà a Udine, al Teatro Palamostre giovedì 21 aprile (h 20.45) il suo Morabeza in Teatro World Tour, un melting pot intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare che condurrà il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, Tosca interpreta dal vivo i brani dell’album e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca musicale, con grande eleganza e intensa forza creativa. Tosca, ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, parla di Morabeza come di una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, portoghese e tunisina, e sul palco amplia ancora di più le zone della sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di una più vasta zona del nord dell’Africa e facendo visita al repertorio recente e meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America. Biglietti online su Vivaticket.it e rivendite autorizzate e alla biglietteria del Teatro Palamostre). Dopo un lungo silenzio discografico e sulle scene, un’assenza pesantissima per i suoi moltissimi estimatori, finalmente Samuele Bersani si rimette in marcia con il suo nuovo lavoro discografico “Cinema Samuele” e con un tour che porta lo stesso nome, organizzato e prodotto da Friends&Partners. Il concerto, in programma il 13 maggio 2022 (ore 21.00), proposto in esclusiva regionale a Pordenone, nasce dal progetto di collaborazione tra il Teatro Verdi ed Euritmica e si contraddistingue per la nuova direzione sonora dell'artista, figlia di una lunga e attenta ricerca musicale. I biglietti sono già in vendita nel circuito ticketone.it, sul portale del teatro teatroverdipordenone.it e alla biglietteria del Verdi (infoline 0434 247624 email: biglietteria@teatroverdipordenone.it ). Per questo suo lavoro Bersani ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come Miglior Album assoluto dell'anno al Premio Tenco (che negli anni lo ha premiato per ben cinque volte in diverse categorie), un disco coraggioso e poetico, attento i dettagli, tanto negli arrangiamenti che nei testi, raccontando storie di vita vissuta come fossero veri e propri cortometraggi da guardare ad occhi chiusi. Un album che arriva a nove anni di distanza dall'ultimo lavoro di inediti "Nuvola Numero Nove", e mostra Bersani come un artista in continua evoluzione, fuori da ogni schema di omologazione. Il cantautore romagnolo, che ci ha regalato capolavori come “Giudizi Universali”, “Spaccacuore” e “Chicco e Spillo”, ha dichiarato in una recente intervista: «Sono curioso di sapere se dentro a questo mio Cinema state trovando già qualche parte di voi».