Ritorna San Vito Jazz 14^ edizione : per la prima volta all’aperto

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Bloccata dall’emergenza Covid-19 lo scorso marzo, la 14^ edizione di San Vito Jazz si presenta per la prima volta in versione estiva e all’aperto con tre concerti il 17, 24 e 31 luglio sempre alle ore 21 nella cornice di Piazza Stadtlohn, a due passi dall’Auditorium Comunale. Ad illustrare la rinnovata rassegna intervengono nel corso di una conferenza stampa il sindaco di San Vito al Tagliamento Antonio Di Bisceglie, il presidente e il direttore dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia Sergio Cuzzi e Renato Manzoni, e il direttore artistico Flavio Massarutto.

“Quando abbiamo presentato la quattordicesima edizione di San Vito Jazz – racconta Flavio Massarutto - non avremmo mai immaginato la tragedia che avrebbe travolto il mondo intero. Siamo stati costretti a sospendere la programmazione, però adesso siamo di nuovo in piedi, grazie all’impegno e alla tenacia di una comunità che ha saputo resistere pur con sacrifici e sofferenze. Abbiamo voluto fare comunque San Vito Jazz convinti che la musica possa contribuire a unire le persone”.

Per dare un segnale di continuità con l’edizione non andata in scena in primavera, il direttore artistico ha mantenuto l’immagine grafica caratterizzata da tre elementi circolari ritratti da Luca d’Agostino (un banjo, un gong e la friulanissima polenta) ed è riuscito a confermare due dei tre concerti previsti lo scorso marzo, mentre la novità è legata all’appuntamento che aprirà San Vito Jazz Estate.

Venerdì 17 luglio, infatti, il Simone Zanchini Quartet presenterà Casadei secondo me, un omaggio a Secondo Casadei, il patriarca del liscio, un gigante della musica popolare italiana. Accanto alla fisarmonica di Zanchini, sul palco di Piazza Stadtlohn si esibiranno Fabio Petretti ai sassofoni, Roberto Bartoli al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria in una rilettura fantasiosa e coraggiosa in chiave jazz di alcuni delle migliori composizioni del Maestro romagnolo.

Venerdì 24 luglio verrà proposto il concerto che avrebbe dovuto aprire l’edizione primaverile: un progetto originale in anteprima assoluta. Il titolo della serata è Il trombettista sulla Via della Seta, un tributo al grandissimo trombettista pordenonese Mario Costalonga (1932-2014), un mito per tutti i jazzisti del Friuli Venezia Giulia. Una formazione appositamente riunita per l’occasione, con alcuni tra i più rilevanti musicisti friulani che con Costalonga hanno suonato, presenterà un programma con le sue musiche preferite. La tromba di Mirko Cisilino, il sax alto di Gaspare Pasini, il sax tenore di Francesco Bearzatti, il pianoforte di Bruno Cesselli, il contrabbasso di Marc Abrams e la batteria di Luca Colussi sono gli ingredienti di una serata unica e memorabile.

La rassegna sanvitese si chiuderà venerdì 31 luglio con il funambolico trombonista Mauro Ottolini, che ritorna a San Vito Jazz a dieci anni di distanza dal concerto de I separatisti bassi, presentando il suo progetto Sea Shell. Musica per conchiglie, dedicato alla salvaguardia del nostro Mare. A San Vito il musicista veronese suonerà la sua incredibile collezione di conchiglie accompagnato da Enrico Terragnoli (chitarra banjo e basso), Vincenzo Vasi (flauto a naso, theremin, giocattoli sonori, lattine, bicchieri, materiale plastico e rifiuti sonori), Giulio Corini (contrabbasso), Maurilio Balzanelli (percussioni) e Simone Padovani (percussioni). Una serata che vuole essere sì di festa ma che vuole anche interrogarsi e agire per la tutela dell’ambiente.

Numerose le indicazioni per il pubblico al fine di ottemperare alle normative anti-Covid e garantire la sicurezza di tutti: l’acquisto dei biglietti potrà avvenire esclusivamente in fase di prevendita, all’ingresso dell’area concerto verrà rilevata la temperatura corporea, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verrà garantito il distanziamento per pubblico e musicisti. In caso di maltempo i concerti si terranno nell’Auditorium Comunale sempre nel rispetto delle normative anti-contagio.

Restano invariati i prezzi dei biglietti - 15 euro l’intero, 13 euro il ridotto – e dell’abbonamento alle 3 serate che costerà 35 euro. Confermato anche il biglietto speciale a 5 euro riservato agli studenti di Conservatori e scuole di musica.

La campagna abbonamenti è iniziata presso l’Ufficio IAT e proseguirà fino all’8 luglio; dal 9 luglio è prevista la vendita dei biglietti dei singoli concerti. Gli orari dell’Ufficio IAT: giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Non è prevista la vendita dei biglietti online.

IL PROGRAMMA

Venerdì 17 Luglio, ore 21 - Piazza Stadtlohn

Simone Zanchini Quartet: Casadei secondo me

Simone Zanchini - fisarmonica, elettronica

Fabio Petretti - sassofoni

Roberto Bartoli - contrabbasso

Zeno De Rossi – batteria

Secondo Casadei è il patriarca del liscio; un gigante della musica popolare italiana.

Il tributo che il fisarmonicista Simone Zanchini gli ha dedicato con il suo quartetto è un atto d’amore perché, come ha sottolineato il musicista, “se nasci in Romagna e decidi, a sette anni, di suonare la fisarmonica, Casadei diventa automaticamente una tappa obbligatoria che invade felicemente la tua vita.”

Ne è nato uno spettacolo che rilegge con fantasia e coraggio alcune delle migliori composizioni del Maestro secondo la sensibilità del jazz.

Venerdì 24 Luglio, ore 21 - Piazza Stadtlohn

Progetto originale San Vito Jazz. Anteprima assoluta.

Il trombettista sulla Via della Seta

Tributo a Mario Costalonga

Mirko Cisilino-tromba

Gaspare Pasini-sax alto

Francesco Bearzatti-sax tenore

Bruno Cesselli-pianoforte

Marc Abrams-contrabbasso

Luca Colussi-batteria

Il 20 Settembre 2014 Mario Costalonga si spegneva all’Hospice di San Vito al Tagliamento, a sei anni dalla scomparsa del trombettista pordenonese San Vito Jazz vuole ricordarlo con una produzione originale. Alcuni dei musicisti con i quali aveva suonato al suo ritorno in Italia, dopo una lunga e felice carriera internazionale che lo aveva visto protagonista dell’Età del Jazz di Hong Kong, eseguiranno i suoi brani preferiti. Un doveroso tributo ad un pioniere del jazz friulano, uno straordinario musicista e una personalità schiva e riservata come lo sanno essere solo i grandi.

Venerdì 31 Luglio, ore 21 - Piazza Stadtlohn

Mauro Ottolini “Sea Shell” Musica per Conchiglie

Mauro Ottolini-conchiglie, trombone, strumenti fatti con le zucche

Enrico Terragnoli-chitarra banjo, basso

Vincenzo Vasi-flauto a naso, theremin, giocattoli sonori, lattine, bicchieri, materiale plastico e rifiuti sonori

Giulio Corini-contrabbasso

Maurilio Balzanelli-percussioni, materiale percosso

Simone Padovani-percussioni.

Il trombonista Mauro Ottolini ritorna a San Vito Jazz con il suo nuovo disco nel quale, accanto allo strumento prediletto, soffia in conchiglie raccolte, collezionate e modificate nel corso di anni. Questo progetto è un gioioso e multicolore omaggio alla Natura e una denuncia ai rischi che corre il Mare minacciato dalla devastazione dell’inquinamento. Non a caso, insieme a strumenti “tradizionali”, i musicisti suonano anche rifiuti in plastica e materiale di scarto vario. Tra tribalismi, latinismi, jazz, la musica scoppietta in tutte le direzioni. Una festa sonora gustosamente militante.

INFORMAZIONI

norme anti-Covid per garantire la sicurezza di tutti: l’acquisto dei biglietti potrà avvenire esclusivamente in fase di prevendita, all’ingresso dell’area concerto verrà rilevata la temperatura corporea, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e verrà garantito il distanziamento per pubblico e musicisti. In caso di maltempo i concerti si terranno nell’Auditorium Comunale sempre nel rispetto delle normative anti-contagio.

La campagna abbonamenti è iniziata presso l’Ufficio IAT e proseguirà fino all’8 luglio; dal 9 luglio è prevista la vendita dei biglietti dei singoli concerti.

Gli orari dell’Ufficio IAT: giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e domenica dalle 15.00 alle 18.00.

Biglietto intero 15 euro

Biglietto ridotto 12 euro

Abbonamento a 3 serate 35 euro



Si ricorda che non è consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato e sono vietate le riprese video e fotografiche.

Programmi, informazioni e prenotazioni:

Ufficio IAT

Piazza del Popolo

33078 San Vito al Tagliamento

Tel./Fax 0434-80251

iat.sanvitoaltagliamento@gmail.com

www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it