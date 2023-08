Ritornano i “Concerti al Castello” : 13 appuntamenti nei più bei Castelli della Regione

Riprendono dopo la primavera gli appuntamenti con la musica da camera di “Concerti al Castello”. Per questa tranche autunnale 2023 sono previsti 13 appuntamenti nei più bei castelli del Friuli-Venezia Giulia , con cadenza settimanale nel week-end , dal 3 settembre e sino al 22 ottobre. Lo spirito di Concerti al Castello è infatti principalmente quello di coinvolgere l’intero territorio regionale, i residenti e naturalmente i numerosi stranieri, in un piccolo viaggio turistico-culturale, una gita nel fine settimana all’insegna della cultura abbinata al relax ed alla esplorazione delle numerose bellezze della nostra Regione.

La rassegna di musica da camera è nata nel 2011 per il piacere di fare e ascoltar musica nelle più belle sale dei Castelli di cui la nostra Regione è particolarmente ricca, con il massimo coinvolgimento del pubblico che viene a trovarsi a stretto contatto con gli esecutori. L’assenza di un palcoscenico , come invece nelle usuali Sale da concerto, è volta a favorire l’interazione e l’intimità che si vengono a creare tra gli spettatori e gli artisti, offrendo l’emozione di vivere il concerto nel modo più pieno, partecipandovi in prima persona. L’Associazione “Arte e Musica” ha ripreso in campo culturale quella che era felice consuetudine nell’800 : il “musizieren”(far musica) tra le mura domestiche, e non solo a livello nobiliare , in modo quindi più informale e spontaneo. Tale formula conviviale è stata vieppiù estesa negli scorsi anni anche ad altre splendide realtà di cui la nostra Regione è particolarmente ricca : sono infatti circa 200 le dimore fortificate presenti in Friuli- Venezia Giulia, veri e propri castelli o abitazioni signorili, comunque ricche di fascino e con un’aura romantica e suggestiva, luoghi vocati all’intrattenimento culturale, con un’ambientazione storica ed architettonica eccellenti . Il repertorio dei concerti abbraccia un arco di tre secoli di musica da camera , ma non solo, giungendo sino ai nostri giorni e alternando i classici con programmi “Cross-Over” quali “Clarinettissimo”, un clarinetto racconta, da Vivaldi al Pop , valorizzando giovanissimi esecutori come il violoncellista Alessandro Mauriello in recital a Muggia l’1 ottobre , o il giovanissimo clarinettista Nicola Bertolini in duo con il papà il 22 ottobre a Kromberk.

Particolare risalto inoltre nell’edizione di quest’anno alla collaborazione con il territorio di Gorizia in vista di “GO ! 2025”- Gorizia e Nova Gorica capitali della Cultura”, con un partenariato che comprende appunto i Comuni di Gorizia e di Nova Gorica, alcune Associazioni locali e un buon numero di date a Gorizia e provincia e il Castello di Kromberk a Nova Gorica. Si terrà oggi, domenica 3 settembre alle ore 11.00 al Castello di Kromberk, il primo appuntamento dei Concerti al Castello – Autunno 2023, la rassegna che da 13 anni porta la musica da camera nei più suggestivi Castelli della nostra Regione.

Protagonista della serata sarà la Gorizia Guitar Orchestra con un coinvolgente programma dal titolo “Da Verdi a Rodrigo : chitarre in concerto”, florilegio di azzeccate trascrizioni per tale espressivo Ensemble in

un significativo excursus di titoli che va dai brani quali “Go 2025 ! Nova Gorica e Gorizia Rapsody” del compositore G. Tortora , al “Paesaggio cubano con pioggia”, per finire con il godibilissimo “Fantasia

para un gentilhombre” di Joaquin Rodrigo. Prossimo appuntamento sabato 9 settembre alle ore 18.00 a Palazzo Lantieri di Gorizia con il duo Solarolo-Monti, oboe e pianoforte : “I colori del Romanticismo tra Romanze e Notturni”

Domenica 3 settembre ore 11.00 Castello di Kromberk-Nova Gorica (SLO) : ingresso ad offerta

Prenotazione obbligatoria : arteemusica2011@gmail.com

Il programma completo dei concerti sul sito : www.associazionearteemusica.it facebook : Associazione culturale Arte e Musica