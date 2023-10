Ritornano i “Tajus – Aperitivi con il giurista” con Roberto Caso, professore ordinario di Diritto privato comparato nell’Università degli Studi di Trento

Mercoledì 4 ottobre alle 18 nell’Aula T4 di Palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine, riprendono i “Tajus – Aperitivi con il giurista”, organizzati dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine con l’obiettivo di far incontrare la tradizione del taj friulano e lo jus, cioè il diritto, attraverso occasioni informali di confronto con esperti di fama nazionale e internazionale, incentrate su temi di grande interesse per la collettività. Protagonista dell’appuntamento sarà Roberto Caso, Professore ordinario di Diritto privato comparato nella prestigiosa Università degli Studi di Trento, con il quale Silvia Bolognini, Professoressa ordinaria di Diritto agrario e Federica Giovanella, Professoressa associata di Diritto privato comparato, entrambe dell’Ateneo friulano, si confronteranno sul tema, di grande attualità, dell’impiego di internet nella vita quotidiana e non solo. «Finalmente, dopo la pausa imposta dalla pandemia, riusciamo a riprendere con i Tajus – afferma Silvia Bolognini, ideatrice dell’iniziativa – che sono per il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Ateneo friulano un appuntamento importante per affrontare con gli studenti e la collettività temi di grande attualità. Per questo primo appuntamento abbiamo scelto di discutere del web e delle sue evoluzioni, perché spesso non se ne conoscono a pieno le potenzialità, ma anche le insidie. Ad affiancarmi in questa occasione – continua Silvia Bolognini – ci sarà l’amica e collega Federica Giovanella che nei nostri corsi di studio da diversi anni si occupa di temi in qualche modo connessi alla rete, con particolare riferimento alla tutela della privacy, e che ha fatto da tramite per avere come nostro ospite il Prof. Roberto Caso, che è uno dei massimi esperti in materia”. «Roberto Caso è uno dei giuristi più esperti in materia di diritto e tecnologia, proprietà intellettuale, Open Science e Open Access, Privacy e protezione dei dati personali», ricorda Federica Giovanella, «perciò è veramente un onore per l’Ateneo friulano poter beneficiare della sua esperienza per discutere un tema molto delicato come quello dell’impatto che internet e, più in generale, le reti digitali hanno avuto e continuano ad avere sulla vita di tutti noi». Al termine dell’incontro, come di consueto, verrà offerto ai partecipanti un aperitivo, nel corso del quale sarà possibile degustare prodotti di eccellenza del Friuli Venezia Giulia.