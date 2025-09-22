Riuscita la manifestazione pro Gaza a Trieste, disordini da parte di facinorosi. “La protesta pacifica non giustifica la violenza: solidarietà alle Forze dell’Ordine”

Migliaia di persone sono scese in piazza a Trieste per protestare contro le azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, rispondendo all’appello lanciato dai sindacati di base per lo sciopero generale indetto per la giornata odierna, lunedì 22 settembre, come in altre città d’Italia. Lo slogan più gettonato quello lanciato dai portuali di Genova “blocchiamo tutto” in sostegno alla popolazione di Gaza. La giornata di protesta è stata scandita da presidi, cortei, blocchi stradali, striscioni e cori a cui hanno preso parte soggetti diversi, lavoratori, studenti e comuni cittadini, famiglie al completo. Tra i manifestanti anche la cantante Elisa. Il centro di Trieste città è rimasto bloccato per ore, con pesanti disagi al traffico, in particolare nella zona tra viale Miramare e piazza Libertà, dove nel primo pomeriggio sono convogliati i cortei con circa 5 mila manifestanti. Momenti di tensione, non certo paragonabili con quanto accaduto nelle stesse ore a Milano, quando l’ala antagonista propensa a cercare sempre e comunque lo scontro si è diretta dal porto verso il centro cittadino. Secondo quanto riportato dalla Questura, alcuni di questi soggetti violenti con il volto travisato, hanno lanciato sassi contro le forze dell’ordine e spostato cassonetti in mezzo alla strada. La polizia ha risposto con una carica e alcuni lanci di lacrimogeni per disperderli.

Sull’episodio da registrare una nota stampa del SIULP di Trieste (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) nella quale viene espressa la più ferma solidarietà e vicinanza agli operatori delle Forze dell’Ordine intervenuti durante i momenti di tensione che si sono verificati oggi a Trieste in occasione della manifestazione a sostegno della popolazione palestinese. “Non è con la violenza che si portano avanti legittime posizioni, come quelle oggetto dell’odierna manifestazione a sostegno della popolazione palestinese. Scontri originati dai soliti professionisti del disordine, che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza dei manifestanti che pacificamente erano in piazza ad esercitare la libera manifestazione del pensiero.” Commenta cosi, in una nota stampa, Francesco Marino, il Segretario del SIULP di Trieste, il più grande sindacato del comparto difesa e soccorso pubblico, “La grande professionalità messa in campo ha evitato che gli scontri potessero avere epiloghi peggiori come avvenuto in altre città. I poliziotti, da servitori dello stato e quindi della collettività, devono tutelare i diritti di tutti, garantendone l’esercizio nel massimo equilibrio. Auspichiamo che la doverosa ricostruzione dell’accaduto, da effettuarsi a cura degli organi preposti, non venga in alcun modo distorta e che venga messa al riparo da strumentalizzazioni di parte, operate spesso sulla base di frammenti di video estrapolati al di fuori del loro contesto.” – conclude Marino.