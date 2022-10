Roberto Snaidero comunica la propria dissociazione da Confindustria

In relazione alla notizia apparsa sui giornali e relativa alla decisione assunta dal Consiglio di Presidenza di Confindustria Udine di sospensione del sottoscritto e della mia Azienda, mi preme precisare quanto segue. Così l'imprenditore Roberto Snaidero: "Non condividendo l’interpretazione che è stata con ciò data ai principi di Confindustria, non potendo rinunciare nemmeno in parte alla libertà di esprimere il mio pensiero, comunque in modo leale, anche all’esterno dell’associazione, non ho potuto che prendere atto di questa diversità di posizioni che di fatto ha reso incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ed ho pertanto comunicato il mio recesso e dissociazione da Confindustria Udine. Purtroppo le modalità del provvedimento che è stato assunto nei miei confronti non permettono alcuna seria possibilità di esercizio dei rimedi interni alla associazione, essendo stato infatti assunto previo il parere di quegli stessi Probiviri di Confindustria Udine che ora dovrebbero pronunciarsi in seconda istanza su di un mio eventuale ricorso. Mi riservo di valutare percorsi alternativi che mi possano consentire di partecipare al processo di sviluppo del sistema industriale".