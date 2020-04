Roma e i soldi. Speriamo che me la cavo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Con la medesima dichiarazione in due giorni consecutivi, di cui una fatta alla presenza del ministro Boccia, sembra che il nostro”governatore” abbia deciso di riaprire la partita dei rapporti finanziari tra la Regione F-VG e lo Stato.

Per la verità pochi giorni fa aveva proposto di eliminare totalmente il pagamento delle tasse ma qualcuno deve avergli spiegato che così avrebbe messo in braghe di tela la Regione che vive di percentuali di aliquote fiscali dovute allo Stato e di tributi propri. Per la verità deve anche esserci una falla nella catena di comando della Lega in Friuli poiché ancora ieri il parlamentare europeo Dreosto ha rilanciato la medesima folle idea.

E’ un po’ come all’inizio della fase acuta della epidemia Covid 19 quando si è passati dal sciare tutti gratis alla giusta chiusura delle scuole e all’attivazione delle buone norme di distanziamento sociale. In seconda battuta Fedriga ci prende e speriamo che anche stavolta sia così.

Letta sui giornali, la volontà di non versare i circa 700 milioni di euro allo stato, previsti sia per il 2020 che per il 2021 dall’accordo Fedriga - Tria dell’inverno 2019, potrebbe anch’essa sembrare un puro fatto propagandistico. Ma così non dovrebbe essere per chi conosce tutta la storia decennale dei contributi del F-VG al risanamento della finanza pubblica ed all’abbattimento del debito dello stato.

Dal 2010 al 2018 sono spariti dalla casse regionali e da quelle comunali circa 7 miliardi di euro di soldi di competenza, in parte per leggi finanziarie e in parte per scelta “volontaria” dei martiri Tondo-Serracchiani. A queste partite se ne devono aggiungere altre, potenziali entrate limitate da norme statali (80 euro di Renzi, sovragettito IMU, etc.), e l’obbligo a rientrare dai mutui, per un complessivo di almeno 3 miliardi di euro. Sembrava che Fedriga nel trattare con Tria potesse riportare a casa un po’ del bottino (lo aveva promesso in campagna elettorale), ma in realtà hanno solo fatto “ammuina” su quello che era già in vigore spacciando mirabilie pro futuro tra cui la promessa di rinegoziazione della percentuale sull’IVA spettante alla Regione.

Questo perché l’accordo Serracchiani-Padoan precedente, sulla base dell’emendamento Morando approvato in sede di finanziaria dello Stato per il 2018 e divenuto modifica dello Statuto, ha variato il set di compartecipazioni fiscali regionali (su IRPEF, IVA, etc.) creando una situazione tutta da monitorare rispetto a potenziali disequilibri. Lo statuto, per quando riguarda le compartecipazioni non è stato modificato in seguito all’accordo Fedriga-Tria e, per la verità, in questo momento ci sono varie questioni aperte proprio sull’intreccio delle previsioni. Tra queste pure una verifica di neutralità finanziaria del nuovo sistema prevista nel 2023.

La situazione finanziaria che si sta prospettando con il crollo dell’economia a causa del Corona Virus valutabile intorno al 10% di potenziali entrate significa a soldoni per il F-VG una perdita prevedibile di almeno 500 milioni di euro ed una impossibilità di far fronte alle previsioni delle necessità di routine (spesa corrente) nelle materie fondamentale della sanità e del sociale, del finanziamento dei Comuni (attualmente di totale competenza regionale), per il trasporto pubblico e per le proprie spese di funzionamento.

Di fatto dal bilancio regionale sparirebbero anche le possibilità di politiche attive nei settori economici che a questo punto rimarrebbero a disposizione delle decisioni dello stato nella sua capacità di aumentare il proprio debito. Se pensiamo poi a quanto potrà costare la partita della riorganizzazione del Servizio Sanitario pubblico (quasi totalmente a carico del bilancio regionale) adeguandolo al necessario ed alle attese dei cittadini dopo la crisi della pandemia, si capisce che le prospettive della nostra autonomia sono piuttosto nere.

Fedriga fa bene ad affrontare la questione ed a porla in maniera forte allo Stato anche con la minaccia propagandistica di non versare le rate promesse. Ma la partita va giocata seriamente senza ridurla magari allo slogan di un governo amico-nemico che sicuramente non porterebbe lontano. Vanno messe sul tappeto tutte le carte compresa la distruzione sistematica del sistema sociale ed economico del F-VG causata dalle sproporzionate espropriazioni subite nel decennio trascorso per il “fallito” risanamento del bilancio statale.

Probabilmente la capacità dei nostri amministratori non è stata all’altezza. Ma non è un dato secondario che il F-VG debba affrontare le conseguenze del Corona Virus senza aver recuperato la botta del 2008 proprio a causa prevalente di una perdita di autonomia finanziaria, oltreché di spazi di competenza, in un rapporto malato con lo stato centrale.

Proprio la rilettura della partita finanziaria potrà costituire la base di una ridefinizione della stessa autonomia speciale, sia per quanto potrà essere praticato con norme di attuazione, sia proprio per rivedere e riaggiornare elementi sostanziali e costitutivi della autonomia stessa. Sempre che l’autonomia finisca di essere considerata un puro luogo dove addensare frattaglie di interessi.

Per fare questo non basta un protagonismo politico ma serve un assenso ed una fiducia della complessa società regionale nelle sue articolazioni sociali, economiche, culturali e territoriali. Questa ambigua e difficile Regione deve poter trovare livelli di sintesi unitaria che non possono essere solo il risultato di comunicati stampa o di scorrerie su internet. Se ci sono, devono uscire allo scoperto tutte le qualità ed energie capaci di interrogarsi seriamente su strategie e visioni per il futuro.

Giorgio Cavallo