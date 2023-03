Rosa Brunello in Sounds like freedom a San Vito Jazz. La contrabbassista veneta è protagonista del secondo appuntamento della rassegna

Sabato 18 marzo, alle ore 21.00, Rosa Brunello calcherà il palcoscenico dell’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento per il secondo appuntamento in abbonamento di San Vito Jazz 2023. La contrabbassista veneta, tra i più interessanti giovani talenti del jazz, presenterà per la rassegna promossa da Circuito ERT e Comune Sounds Like Freedom, un lavoro che guarda alle musiche del Mediterraneo mettendo al centro l’incontro tra diverse culture e sensibilità nel segno dell’inclusione. Sul palco sanvitese saliranno, assieme a lei, Yazz Ahmed (tromba, flicorno, voce), Enrico Terragnoli (chitarra elettrica, elettronica) e Marco Frattini (batteria, percussioni, elettronica).

È la prima volta che Rosa Brunello è ospite della rassegna curata da Flavio Massarutto. Contrabbassista e compositrice, l’artista veneta ha sviluppato il suo stile suonando e studiando a Berlino, Parigi e Amsterdam, esplorando mondi musicali diversi che si rispecchiano nel suo approccio aperto e innovativo alla ricerca. In tutti i suoi lavori, compreso l’ultimo Sounds like freedom che presenta a San Vito al Tagliamento, si intrecciano i linguaggi dell’improvvisazione con echi dub e rock, elementi elettronici e ritmi africani.

San Vito Jazz si chiuderà sabato 25 marzo, con un concerto di respiro internazionale con Ben LaMar Gay con il suo quartetto: un’originale miscela di blues, gospel, funk, soul, elettronica e tecno-tribalismo.

Biglietti in vendita all’Ufficio IAT di San Vito al Tagliamento nei seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30; venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalla 15.30 alle 18.30. Prevendita online su ertfvg.vivaticket.it.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio IAT negli orari di apertura allo 0434 843030 o all’indirizzo iat@sanvitoaltagliamento.fvg.it, oppure l’Ufficio beni e attività culturali del Comune allo 0434.843050 o la biglietteria ERT allo 0432 224246.

San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione di Fondazione Luigi Bon e Rai Radio3, e il sostegno di ATAP. La direzione artistica è firmata da Flavio Massarutto. Per approfondire ertfvg.it.