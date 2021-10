“Rosa Cantoni – Giulia. Poesie”, libro di poemi inediti della partigiana Giulia, presentazione a cura di ANPI Udine

La sezione Anpi "Città di Udine" ha organizzato una presentazione della raccolta di poesie inedite "Rosa Cantoni "Giulia", poesie" che si terrà venerdì 29 ottobre alle ore 20.30 nell'aula 9 di Palazzo Garzolini Di Toppo Wassermann in via Gemona, 92 a Udine. In apertura gli interventi dell'on. Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti (in collegamento da remoto), e del prof. Enrico Peterlunger, direttore del CIRF - Centro interdipartimentale per lo sviluppo della lingua e della cultura del Friuli dell'Università degli Studi di Udine. Seguiranno gli interventi del gruppo di lavoro che ha curato la pubblicazione: Antonella Lestani, coordinamento Donne Anpi Udine, Federica Vincenti, coordinamento editoriale, Cristina Micelli, poeta e traduttrice, Luca Ruffino, illustratore, Matteo Molinaro, graphic designer. L'evento, organizzato in collaborazione con Fondazione per il Riformismo FVG, gode del patrocinio dell’Università degli Studi di Udine e ha ricevuto il sostegno di Comune di Udine, COOP Alleanza 3.0 e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.