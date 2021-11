Rosato (Italia Viva) linea dura su Trieste necessaria per limitare diffusione

Tutte le opinioni sono legittime, ma non è altrettanto legittima la volontà di non rispettare la legge. La linea dura su Trieste di prefetto, sindaco e presidente di regione è giusta e necessaria. Serve per tutelare la sicurezza e la salute di tutti, a cominciare dai più fragili. Chi parla di limitazione della libertà individuale, dovrebbe guardare i dati preoccupanti sull'incremento dei contagi. Non è difficile, basterebbe rispettare le regole, avere il green pass, vaccinarsi, unico strumento che può davvero garantire la libertà di tutti.