Rumori fuori scena con la Nico Pepe il 19 ottobre al Teatro Miela di Trieste

Giovedì 19 ottobre alle ore 20:30 gli allievi attori della Nico Pepe saranno in scena a Trieste al Teatro Miela nell’ambito della stagione teatrale 23/24 impegnati a portare in scena i ritmi esilaranti e mozzafiato della celebre commedia: “Rumori fuori scena” di Michael Frayn. È la proposta di un doppio divertimento, un caso di teatro nel teatro o meglio di tragicommedia nella commedia, per quello che accade dentro e fuori dal palco dove una raccogliticcia compagnia d’attori – casi umani – si trova a dover fare le prove generali della rappresentazione in condizioni al limite della crisi di nervi… Ne deriva il comico alternarsi di battute del copione e incidenti vari che generano il caos totale e l’impossibilità di procedere. Ma alla fine come nelle migliori commedie umane, tutto si risolve. Irresistibile la reinterpretazione proposta dagli allievi della Nico Pepe (Enrico Brusi, Alvise Colledan, Sofia Longhini, Francesca Maurino, Lorenzo Prestipino, Agata Alma Sala, Alessio Sallustio, Filippo Stella), grazie alla riscrittura adattamento e supervisione di Claudio de Maglio. Il ritmo è incalzante, le battute e le gag si susseguono brillanti nell’aprire situazioni divertenti, catastrofiche, con colpi di scena ed equivoci geniali. Uno sguardo ironico su quanto può succedere dietro le quinte di uno spettacolo teatrale nello svolgersi di una farsa esilarante.

La composita e ricca offerta del cartellone Eclettiche Emozioni del teatro Miela, riserva sempre una speciale attenzione a protagonisti giovani che si affacciano nel mondo dello spettacolo e sono molti i diplomati della Pepe già ospitati nella passata stagione.