Russia: Rojc (P5), solidarietà a giornalista Milashina

“Massima solidarietà alla giornalista Elena Milashina e vigilanza assidua sulla violazione dei diritti umani in Russia. È un dovere non lasciare sole le persone che in condizioni di estrema difficoltà e a rischio della vita lottano per l’affermazione di diritti fondamentali, che sono sempre più compressi in un regime autoritario e retrogrado. Con la guerra d’aggressione e gli ultimi drammatici sviluppi, è sempre più a rischio la sicurezza personale di chi si espone in campo aperto. La solidarietà internazionale è importante, anche per chiarire le responsabilità”. Lo ha dichiarato la senatrice Tatjana Rojc (Pd), componente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani dopo che la giornalista di Novaya Gazeta Elena Milashina e il suo avvocato Aleksandr Nemov sono stati aggrediti violentemente in Cecenia.