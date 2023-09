Ryanair taglia il volo Trieste-Cagliari. Responsabilità del governo Meloni

«Leggiamo con preoccupazione – affermano i due Consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia-Civica FVG, Enrico Bullian e Marco Putto – le notizie su quanto sta avvenendo in questi giorni a seguito del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, con cui il Governo ha imposto un tetto per le tariffe dei collegamenti con le isole. Se il risultato che si ottiene è quello di far saltare alcuni collegamenti con le isole, evidentemente la decisione presa dal Governo appare piuttosto maldestra, ma quel che più ci riguarda ha come conseguenza quella di danneggiare i collegamenti del Friuli-Venezia Giulia. Infatti, tra le prime cancellazioni decise unilateralmente da Ryanair c’è la tratta diretta Trieste-Cagliari, alla quale ne potranno seguire altre».

«La decisione – proseguono Bullian e Putto – è stata subita dalla Direzione del Trieste Airport. Ci chiediamo – e lo faremo anche attraverso una specifica interrogazione – se la Regione, che ha investito e investe molte risorse per promuovere e sviluppare l’aeroporto di Ronchi dei Legionari, intende sollecitare il Governo al fine di normalizzare la situazione, evitando queste cancellazioni di collegamenti utili invece per la nostra economia e il nostro turismo. Auspichiamo che il Presidente della Regione possa “farsi sentire” a Roma, perché ad oggi, in seguito al provvedimento governativo, a rimetterci sono i cittadini e il territorio regionale».