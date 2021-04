Sabato 1 maggio la Grotta Gigante si riaccende

Dopo l'ennesima, lunga, sospensione forzata dell'attività a causa dell'emergenza Covid-19 sabato 1 maggio e domenica 2 maggio l a Grotta Gigante, di proprietà della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, finalmente riaprirà le porte ai visitatori.

Tra le maggiori attrazioni della nostra Regione, la Grotta Gigante si trova sul Carso triestino, a Borgo Grotta Gigante - Sgonico e deve il suo nome alle imponenti dimensioni della caverna. Ciò che la rende unica tra le grotte turistiche è infatti l'enorme cavità che la caratterizza: alta quasi 100 m, lunga 168 m e larga 76 m, la grotta ha un volume di ben 365.000 metri cubi e porta il visitatore a scendere nelle viscere della terra fino a raggiungere i 100 metri di profondità. Una visita alla cavità ipogea comporta molteplici scoperte, unendo armoniosamente turismo, natura e ricerca scientifica. La grotta è infatti espressione evidente della bellezza e della potenza della natura ma anche luogo privilegiato per la ricerca scientifica che qui trova le condizioni ideali per indagare al meglio molti fenomeni naturali peculiari del nostro pianeta. In questo primo fine settimana sono previsti i seguenti turni di visita con partenza alle: 10.00 - 11.00 - 11.30 - 12.30 - 14.00 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Nelle settimane successive del mese di maggio la grotta sarà visitabile dal venerdì alla domenica (partenze visite: 10.00 - 11.30 - 14.00 - 15.30). Si è lavorato per permettere di godere dell'esperienza della visita nella maniera più sicura e piacevole possibile. Per evitare che si formino code ed assembramenti i biglietti, che non hanno subito variazioni di prezzo, potranno essere prenotati esclusivamente tramite Whatsapp (+39 329 6877903) indicando: nominativo, giorno, orario della visita, numero di persone e recapito telefonico. Per garantire un corretto distanziamento di sicurezza il numero di componenti per ciascuna visita è a numero chiuso, i visitatori dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina e, anche all'interno della grotta, igienizzare le proprie mani nei punti adibiti alla sanificazione indicati dalle guide. Per qualsiasi ulteriore informazione durante la settimana sarà possibile contattare la struttura esclusivamente al numero +39 329 6877903.