Sabato 22 marzo il Teatro Paolo Maurensig di Tavagnacco ospiterà il Concerto di Primavera

Sabato 22 marzo, alle 20.30, il Teatro Paolo Maurensig di Tavagnacco ospiterà il Concerto di Primavera dell’ensemble Piano Hexagon, conclusione della stagione dei “concerti immersivi” promossi dall’Associazione RiMe MuTe, nell’ambito del progetto Arsenale Suono FVG, sostenuto dal Programma Regionale FESR 2021-2027 FVG con Unione Europea, Ministero della Cultura, Regione FVG e la collaborazione di Fondazione Luigi Bon ed Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Protagonista della serata è l’ensemble di sei pianoforti Piano Hexagon, formato da Ferdinando Mussutto (anche maestro concertatore), Matteo Di Bella, Ilaria Loatelli, Francesca Sperandeo, Matteo Andri e Carolina Pérez Tedesco, con le grafiche del video artist Lorenzo Bosich.

Il Concerto di primavera vuole celebrare la spettacolarità dell’espressione musicale, esaltata dal virtuosismo artistico degli artisti coinvolti. Il programma, intitolato Dancing pianos, presenta una varietà di composizioni accomunate dai ritmi di danza, dal Settecento alla Disco Dance degli anni Settanta fino al gran finale sulle note degli ABBA, riproposti grazie ad arrangiamenti originali. Lo spettacolo sarà impreziosito da un accompagnamento grafico digitale elaborato per l’occasione dal video artist Lorenzo Bosich: le immagini enfatizzeranno l’immersività multimediale della location e illustreranno il programma.

Per maggiori informazioni sull’evento e per l’acquisto dei biglietti (10 euro intero, 5 euro ridotto per studenti, soci UTE e residenti nel Comune di Tavagnacco), è possibile visitare il sito fondazionebon.com.