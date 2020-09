Sabato a Gemona verrà inaugurato il Circolo di Fratelli d’Italia

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Verrà inaugurato sabato 26 settembre alle ore 18.00 il Circolo di Fratelli d'Italia del Gemonese. La presentazione avverrà presso il ristorante Al Fungo di Gemona alla presenza del senatore Luca Ciriani, dell’onorevole Walter Rizzetto, dell’assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, del coordinatore provinciale Gianni Candotto e del coordinatore dei circoli dell’Alto Friuli Franco Baritussio.

Il Circolo nasce dalla volontà di dar una voce politica da sempre presente sul territorio, mettendo insieme varie esperienze, tra tradizione e innovazione.

Il Direttivo è composto dalla presidente Giuliana Collini, dal capogruppo di maggioranza in consiglio comunale Andrea Canci, dal consigliere comunale con delega al bilancio Andrea Palese, da Stefano Marmai, già assessore comunale e consigliere provinciale e da Renzo Copetti, Ivano Copetti, Roberta Chiapolini, Maurizio Cargnelutti, Ferruccio Metolda e Adriano Marchini.

Il neocostituito Circolo grazie al lavoro di squadra ed a varie sinergie sul territorio è già il più numeroso della provincia di Udine con i suoi 60 e oltre iscritti. Un segnale molto importante per la Comunità che evidenzia la voglia e il rinnovato interesse di far politica sul territorio in maniera strutturata.

Il Circolo è aperto a tutte le persone interessate a dare il proprio contributo a servizio del territorio e delle Istituzioni, con proposte serie e concrete, con la coerenza e i valori che hanno sempre contraddistinto Fratelli d’Italia.