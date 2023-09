Sabato presentazione conclusiva Operazione fiumi di Legambiente Fvg

Si conclude sabato 9 settembre alle 17:30 alla ex Tipografia Savio di Pordenone (via Torricella 2) “Operazione fiumi”, l’articolato progetto che il Circolo Legambiente Fabiano Grizzo Aps ha dedicato ai corsi d’acqua, grazie al sostegno della Regione Friuli – Venezia Giulia. I materiali e gli interventi frutto del percorso di ricerca e sensibilizzazione portato avanti nell’ultimo anno dagli ambientalisti sono stati raccolti in un libro, che sarà disponibile in alcune copie cartacee e in formato digitale.

La pubblicazione raccoglie i testi di Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente nazionale, Sandro Cargnelutti, presidente di Legambiente FVG, Giovanni Carrosio, sociologo dell’Università di Trieste, Alessandro Errico, agronomo e membro del direttivo del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF), Bruna Gumiero, ecologa dell’Università di Bologna, Giorgio Osti, sociologo dell’Università di Padova, Elisabetta Pizzul, idrobiologa dell’Università di Trieste, Davide Pasut, dottore forestale e referente per il Contratto di fiume dell’Alto Livenza e Lucia Ruffato, attivista e referente di Free Rivers Italia. La pubblicazione comprende inoltre le fotografie vincitrici del concorso “Acque e territorio”, in memoria di Franca Carniel e alcune interessanti testimonianze di volontari che si dedicano alla citizen science lungo i fiumi dell’Emilia Romagna, proprio nei luoghi interessati dalla tragica alluvione dello scorso maggio.

Durante l’evento finale, verrà presentata anche la videoanimazione di Irene Coletto, artista e illustratrice sacilese, dal titolo “Il fiume. Un ecosistema complesso”, realizzato grazie alla consulenza scientifica di Bruna Gumiero e di Stefano Fenoglio del Centro per lo studio dei fiumi alpini di Ostana Alpstream, partner del progetto. Infine, verranno proiettati i videoracconti sull’Isonzo a Gorizia e il Noncello a Pordenone, realizzati dal videomaker Davide Pettarini di CLAPS.