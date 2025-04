Sabato prossimo nuova manifestazione in difesa del lago di Cavazzo

I comitati in difesa del Lago di Cavazzo non demordono ed indicono una nuova manifestazione in difesa del lago di Cavazzo. L’evento, si legge in una nota dei comitati, è previsto per sabato prossimo ore 14 presso la riva sud del lago per dire “no alla condotta del consorzio di bonifica che imporrebbe una ulteriore servitù al lago e alla sua valle dopo la centrale idroelettrica, lo stravolgimento del lago, l’autostrada e il suo mastodontico viadotto, l’oleodotto Siot e la sua centrale di pompaggio ora funzionante a metano. sì a un bypass del lago per porre fine alla vergogna del più grande lago della nostra regione ridotto per interessi foresti a un contenitore di acque torbide, fangose e gelide. sì al ripristino delle condizioni di naturalità e fruibilità del lago così com’era un tempo, unica e grande risorsa della sua valle e non solo. difendete il vostro lago, la vostra valle, voi stessi: partecipate!”