Safilo di Martignacco i lavoratori approvano il pre-accordo siglato dai sindacati con l’azienda

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

L'assemblea dei lavoratori dello stabilimento Safilo di Martignacco ha approvato con 224 voti a favore e 2 astensioni su un totale di 226 votanti il pre-accordo siglato martedì dai sindacati con l'azienda, che prevede lo slittamento al 1° luglio dell'avvio della cassa integrazione, un sistema di incentivi per favorire l'esodo volontario dei lavoratori che vorranno uscire prima e durante la cassa integrazione e un advisor per la re-industrializzazione del sito.

L'accordo è stato illustrato ai lavoratori in assemblea da Pasquale Lombardo, rappresentante sindacale Femca Cisl Udine insieme con Franco Rizzo sempre di Femca Cisl Fvg, Andrea Modotto per Filctem Cgil e Antonino Mauro e Nello Cum per Uiltec Uil.

"I lavoratori ci hanno dato un ampio mandato - ha spiegato Lombardo - a ratificare l'accordo che poi dovremo portare in ambito nazionale, con l'obiettivo di fare un accordo quadro insieme con il resto degli stabilimenti in Italia, da presentare poi al Mise per la ratifica definitiva". Lombardo ha precisato che venerdì 21 febbraio è in programma un coordinamento nazionale a Mestre con gli stabilimenti di Longarone e Padova. "Se anche gli altri stabilimenti singolarmente avranno trovato un accordo - ha affermato il sindacalista - allora potremo fare insieme una sintesi, stilando un accordo complessivo e unitario che, appunto, dovremo portare sul tavolo del Ministero".