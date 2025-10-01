Salute: Celotti (Pd), Case comunità a zero da Fedriga solo chiacchiere

«La narrazione che Fedriga e Riccardi continuano a propinare sulla situazione della sanità è ben differente dalla realtà: altro che Fvg tra i migliori d’Italia, le Case di comunità sono ancora ferme a zero e la necessità di raccontare ai cittadini qualcosa che non esiste, unita al fatto che dopo mesi di silenzio Fedriga ha sentito la necessità di intervenire, la dice lunga sul fatto che sulla sanità questa Giunta continua a essere in difficoltà». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) replicando alla risposta che l’assessore regionale alla Salute ha dato all’interrogazione attraverso la quale la consigliera, dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, chiedeva quali servizi e in quali Case della comunità sono stati attivati.

«Dopo le dichiarazioni di Fedriga sui sedicenti primati del Fvg, oggi abbiamo appreso quanto era abbastanza chiaro ai più, ossia che la situazione delle Case della comunità non è affatto quella propinata dal presidente. Quello che ha fatto la Regione, rispondendo al questionario Agenas, è stato di conteggiare servizi che in Fvg sono attivi da decenni all’interno dei Distretti. Insomma, nulla di nuovo, nonostante il tono trionfalistico di presidente e assessore». Inoltre, ricorda Celotti, «il dm 77 prevede il potenziamento dei servizi territoriali e delle cure primarie, non il semplice ricollocamento dei servizi esistenti in nuovi edifici, che peraltro devono essere ancora in buona parte completati. Sembrava impossibile che nel giro di tre mesi si fosse passati dall’essere fanalino di coda a livello nazionale a essere i migliori della classe». Questo, conclude, «è l’ennesimo esempio di come la Giunta stravolga una realtà scomoda da raccontare, attraverso narrazioni che sono un insulto all’intelligenza dei cittadini e delle cittadine e dei loro rappresentanti».