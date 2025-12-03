Salute: Conficoni (Pd), si agevolino locazioni per medici medicina generale provenienti da fuori regione

«È proprio il caso di dirlo, meglio tardi che mai. Sulla necessità di incentivare la formazione dei medici di medicina generale Riccardi ci dà finalmente ragione, raccogliendo la nostra proposta di integrare le borse studio, dopo avere per troppo tempo sottovalutato il problema. Questa misura, più volte sollecitata, può aiutare ad affrontare la grave carenza di dottori di famiglia, tuttavia è necessario pensare ad azioni parallele, concedendo ai professionisti provenienti da fuori regione agevolazioni sull’affitto di locali a uso residenziale e ambulatoriale». Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) a margine della conferenza stampa nel corso della quale l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi ha illustrato le “nuove misure a beneficio dei mmg in formazione”.

«Tra il 2018 e il 2024 – prosegue il consigliere dem – anche in seguito all’inerzia della Giunta, il Friuli Venezia Giulia ha perso 118 medici di medicina generale. Per superare la grave carenza di professionisti subita dai cittadini non bisogna solo trattenere quelli in servizio, ma anche favorire nuovi ingressi nel sistema. A tal fine, oltre a rendere più appetibili i corsi di formazione tutt’altro che esauriti, è opportuno cercare di attrarre dottori di famiglia provenienti da fuori regione. Nella prossima legge di stabilità, dunque, presenteremo un emendamento che, attraverso uno stanziamento di 600mila euro nel triennio ’26-’28, consenta alle Aziende Sanitarie regionali di stipulare contratti di locazione a uso residenziale e a uso studio o ambulatorio, in modo tale da alleggerire gli oneri per quanti decidono di venire ad esercitare la professione nel territorio regionale».