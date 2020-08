Salute: dal 1° settembre anche in Fvg scompare il superticket come da indicazione nazionale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Dal primo settembre in Friuli Venezia Giulia ci sarà una riduzione del costo delle prestazioni del servizio sanitario regionale e degli istituti privati accreditati che operano in convenzione. Recependo le indicazioni contenute nel 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', la Giunta regionale ha approvato l'abolizione del superticket sanitario a partire dal prossimo mese.

Dal prossimo mese le prestazioni non esenti dal ticket saranno quindi meno onerose per i cittadini in base a un sistema direttamente proporzionale alle complessità delle stesse, che consentirà ai cittadini di risparmiare da 1,5 a 20 euro per ogni accertamento o trattamento. Ovviamente la riduzione di costo non avrà alcune effetto sulla qualità del servizio e sui tempi di erogazione.

Fermo restando l'applicazione del ticket (variabile fino a un massimo di 36 euro), i costi per i cittadini caleranno di 1,50 euro per prestazioni di valore compreso tra 5,01 e 10 euro, di 3 euro per quelle tra 10,01 e 15 euro; di 4,5 euro per quelle tra 15,01 e 20 euro; di 6 euro per quelle tra 20,01 e 25 euro; di 7,5 euro per quelle tra 25,01 e 30 euro; di 9 euro per quelle tra 30,01 e 35 euro; di 10,5 euro per quelle tra 35,01 e 40 euro; di 13,5 euro per quelle tra 40,01 e 50 euro; di 16,5 euro per quelle tra 50,01 e 60 euro; di 19,5 per quelle tra 60,01 e 70 euro e di 20 euro quelle di importo superiore. Rimangono, invece, invariati i costi per le prestazioni al di sotto dei 5 euro, alle quali non veniva applicata alcuna maggiorazione.

La Giunta ha inoltre stabilito il rimborso ai cittadini della quota aggiuntiva di partecipazione alla spesa per le prestazioni che verranno erogare dal 1° settembre 2020, per le quali è previsto il pagamento in anticipo del ticket secondo la precedente normativa.

Giudizio positivo arriva anche dal PD che ricorda che il Sistema di esenzioni era introdotto in regione già nel 2015 e che il provvedimento odierno è frutto del circuito virtuoso Stato-Fvg.

"Se non facciamo a testate, il circuito virtuoso tra autonomia regionale e Stato centrale porta benefici per i cittadini del FVG, sia nell’ambito sanitario così importante in tempo di Covid sia con i trasferimenti di risorse contenuti nei decreti dei mesi scorsi". È l'opinione di Salvatore Spitaleri, membro della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg, a proposito dell'abolizione del superticket sanitario a partire dal prossimo mese, approvata oggi dalla Giunta regionale che ha recepito quanto stabilito dalla legge di Stabilità nazionale 2020 al comma 446.

Per Spitaleri "il passo compiuto dalla Regione è positivo", per quanto, precisa "non è una novità assoluta per la nostra Regione: ancora nel 2015 la Giunta Serracchiani, esercitando le prerogative dell’autonomia regionale, aveva previsto un sistema di esenzioni dal superticket in ragione del reddito, a tutela delle fasce più deboli. Oggi grazie allo Stato l’intervento è generalizzato: un passo importante proprio per la tutela della salute dei cittadini in tempo di Covid".

"In questa logica - aggiunge Spitaleri - il Governo centrale sta predisponendo una rimodulazione anche di tutti i ticket sanitari esistenti, proprio sulla base dei redditi delle famiglie. La sanità è un bene pubblico preziosissimo: mantenerne le garanzie di qualità e di facilità di accesso per tutti è un compito centrale da parte della nostra Regione".

Sui test sierologici volontari per il corpo docente e personale non docente, Spitaleri rileva invece che "quando si vuole fare a testate, finisce che si predica bene e si razzola malissimo: si chiede allo Stato di rendere obbligatori test per insegnanti e intanto regna caos tra i medici di medicina generale per farli semplicemente ai volontari".