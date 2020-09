Salute e benessere collettivi: webinar UniUd su ruolo della medicina preventiva e della comunicazione sociale

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Obiettivo salute e benessere! Prevenzione e comunicazione al servizio della salute collettiva” è il titolo del webinar gratuito che organizzano i corsi di laurea in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni della sede goriziana dell’Università di Udine in collaborazione con il Gruppo di Lavoro RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile) dell’ateneo friulano. L’appuntamento è in programma martedì 29 settembre dalle 10 alle 13 sulla piattaforma Teams e si inserisce ricco programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 di ASviS -Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

Il webinar approfondirà il “Goal 3” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite dedicato al tema “Salute e Benessere”, mettendo in luce il valore della ricerca scientifica e delle attività di prevenzione, soprattutto in era Covid-19, analizzando il mutamento della percezione del rischio della popolazione e ponendo una riflessione sull’importanza della comunicazione come strumento di sensibilizzazione e di coinvolgimento attivo della comunità utile per il raggiungimento dell’obiettivo di benessere collettivo.

Per partecipare gli interessati possono iscriversi compilando il form al link http://bit.ly/obiettivo3_uniud oppure su Eventbrite al link http://obiettivo3_uniud.eventbrite.it Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori scrivendo a tutor.cego@uniud.it o identitadigitale.rp@uniud.it.

Il programma dell’iniziativa prevede approfondimenti tematici che saranno introdotti da Francesco Marangon, delegato dell’Università di Udine per la Sostenibilità e moderati da Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni Pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Interverranno: Maria Parpinel, direttrice della Scuola di specializzazione Igiene e medicina preventiva del Dipartimento di Area medica dell’Università di Udine, su La medicina preventiva ai tempi di COVID–19; Francesca Capodanno, esperta di comunicazione di crisi, docente all'Università di Udine, che affronterà la Divulgazione scientifica e percezione del rischio COVID-19: stessa patologia, diverse strategie di comunicazione; Pasquale Grilli, dottore magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Ateneo di Udine che relazionerà su Il valore dei vaccini. Laboratorio di comunicazione sociale della salute e della prevenzione, portando la testimonianza di un’iniziativa svolta dagli studenti nell’ambito del Laboratorio di progettazione della comunicazione.