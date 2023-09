Salute. Liste d’attesa Simona Liguori: “Continuano le segnalazioni di seri disagi sei mesi per una ecografia”

La Consigliera regionale Simona Liguori (Civica Fvg) accende ancora una volta i riflettori sui disagi creati dalle lunghe liste d’attesa in Friuli Venezia Giulia: “Riceviamo segnalazioni – spiega Liguori – di cittadini che non riescono ad effettuare le visite nei tempi prescritti dal medico e sono costretti a ricorrere al privato. In particolare un cittadino che avrebbe dovuto svolgere un’ecografia a 10 giorni, non ha trovato disponibilità nelle strutture pubbliche prima di 6 mesi e ora rischia di dover pagare di tasca propria l’esame presso strutture private. Come segnalato più volte dalla sottoscritta anche attraverso un atto d’aula, la procedura per ottenere il rimborso della visita privata non è di facile fruizione per il cittadino. Questo è l’ennesimo caso che testimonia come sia complicato per i malati ottenere le visite e le cure necessarie nei tempi giusti”.