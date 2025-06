Salute: Mentil (Pd), Tolmezzo in crisi, serve programmazione

«Mentre Fedriga e il centrodestra giocano in modo ossessivo la partita del terzo mandato, la sanità locale langue. La situazione dell’ospedale di Tolmezzo, che più volte abbiamo denunciato e per la quale abbiamo chiesto un cambio di direzione, è critica e l’appello del direttore di Medicina interna, Agostinis, non può essere ignorato: è ora di dare una risposta in termini di programmazione, non si può costringere tutti a vivere alla giornata». Lo afferma il consigliere regionale Massimo Mentil (Pd) commentando l’appello che il direttore della Soc Medicina interna dell’ospedale di Tolmezzo, Paolo Agostinis ha diffuso in questi giorni attraverso una lettera aperta di denuncia delle condizioni del presidio ospedaliero dell’Alto Friuli.

«Lo diciamo da tempo: l’ospedale al centro di un sistema, attorno al quale ruotano i servizi di prossimità, sta vacillando in maniera preoccupante nei territori montani. E proprio per questo è necessario ancor più garantire che il sistema salute e sociale sia garantito appieno. L’appello di Agostinis è come un pugno allo stomaco difronte al quale speriamo che chi governa il sistema salute abbia una reazione in tempi rapidi: la montagna ha più volte gridato aiuto, è ora di ascoltarla».