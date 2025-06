Salute: Moretti (Pd), chiarezza su dirigente Asugi in pensione

«La situazione del riconfermato direttore amministrativo di Asugi, Eugenio Possamai, andato in pensione a settembre 2024, va chiarita quanto prima». Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, che in merito alla nomina del dirigente Asugi, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale.

«Siamo di fronte a un incarico quantomeno strano, proprio per la quiescenza intervenuta nel mese di settembre del 2024, e aver continuato a ricoprire la funzione di direttore amministrativo, e con il successivo rinnovo» commenta Moretti ricordando che Possamai fu nominato nel febbraio 2020 con decreto del direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina per un periodo di cinque anni. «Durante questo primo incarico, collocato in quiescenza nel mese di settembre del 2024, ha continuato a percepire la retribuzione dirigenziale, in contrasto con un parere del maggio 2023 del Dipartimento della funzione pubblica che, proprio riferendosi a tale fattispecie, chiariva che nell’ipotesi in cui un dirigente venga collocato in quiescenza, il rapporto debba trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito». A gennaio 2025, con un successivo decreto, ricorda ancora Moretti, «il direttore generale di Asugi ha provveduto a rinnovare l’incarico di direttore amministrativo a Possamai per la durata di cinque anni a decorrere dal 24 febbraio 2025, periodo nel quale supererà i settant’anni d’età. Su questo le circolari e la giurisprudenza sono chiare nella non cumulabilità (ricordo la vicenda molto simile che sollevai qualche anno fa nei confronti dell’allora dg di Arpa Fvg, che poi non venne più rinnovato e dovette restituire quanto indebitamente percepito) ma è giusto che sulla vicenda si faccia piena chiarezza».