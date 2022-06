Saluto fascista a Tolmezzo: immagini che inneggiano al fascismo nei festeggiamenti per l’elezione del sindaco

Niente da fare, per quanto Giorgia Meloni ci provi a smarcarsi dal passato fascista di certa destra italiana gli episodi di entusiastici saluti romani rimangono nella grammatica della destra. Così in alcune immagine (di cui vi proponiamo alcuni frame) che immortalano i festeggiamenti per l’elezione del sindaco di Tolmezzo appaiono alcuni personaggi con il braccio teso alzato per inneggiare alla vittoria. Del resto episodio simile era accaduto anche all'elezione di Pietro Fontanini a Udine. "Le inquietanti immagini che stanno circolando sui canali social delle manifestazioni inneggianti al "fascismo" avvenuti durante i festeggiamenti per l'elezione del sindaco a Tolmezzo sono inaccettabili. Gravissimo offendere il gonfalone di una città che è stata insignita a nome di tutta la Carnia della medaglia d'argento al Valor Militare per l'attività partigiana." Queste le parole di Furio Honsell. "Come Open Sinistra FVG, ma ancor più come cittadino italiano antifascista auspico che il Sindaco di Tolmezzo condanni queste manifestazioni con fermezza." Di tenore simile le parole del capogruppo del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo che annuncia anche una interrogazione. «Fatti che non possono essere tollerati, il sindaco e i vertici istituzionali della Regione prendano immediatamente le distanze» commenta a caldo Moretuzzo di fronte alle immagini video inneggianti al fascismo, girate in occasione della vittoria del candidato sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini. «Il video e le foto che stanno girando in queste ore riguardo i momenti successivi alla conferma dell’elezione del sindaco di Tolmezzo non possono che lasciare sbigottiti – prosegue il consigliere Moretuzzo –. Crediamo sia necessario che l’Amministrazione regionale e, in primis, il Presidente della Regione e il Vicepresidente del Consiglio regionale che in campagna elettorale hanno espresso il loro sostegno in modo importante alla compagine poi risultata vincente, prendano formalmente le distanze condannando quanto accaduto». Per questo motivo – conclude Moretuzzo –, depositeremo una interrogazione al fine di chiarire se e come il Presidente della Giunta intende prendere posizione in merito ai fatti di Tolmezzo».