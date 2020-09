Salvamento! – Art mob di musica poesia arte ed azione. Grande giornata di militanza civile sulle rive del Tagliamento

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Il Tagliamento non è nostro. Noi abbiamo una sola fortuna, di avere il Tagliamento qui e poterlo usare e poterlo conoscere. E’ un qualcosa che ci è stato tramandato da generazioni e che noi dobbiamo tramandare intatto per i nostri figli”.

Lo ha detto il 5 settembre scorso, sulla riva del fiume a Tabine, Ragogna, lo scrittore friulano Tullio Avoledo in un suo applaudito intervento a Salvamento!, l’Art Mob di musica, poesia, arte ed azione organizzato dal Comitato Arca che da anni si batte contro i progetti di grandi opere inutili, in particolare l’autostrada Cimpello-Gemona e lo sbarramento di Pinzano.

L’evento ha visto la partecipazione dello scrittore Gianni Zanolin, che ha implorato i legislatori a “desistere, ve ne prego, e sarete grandi. La storia si ricorderà di voi per aver preservato, consentendo anche ad altri che verranno di ammirare questo grande disegno.” E poi la musica e la poesia, con la cantante Emma Montanari, grande voce de La Sedon Salvadie accompagnata nell’esecuzione di Aghe Aghe dall’emozionante chitarrista e cantautore carnico Massimo Silverio; Guido Carrara, chitarrista dei Mitili FLK e della Bande Tzingare; i cantautori Renzo Stefanutti, Manuel Stefanutti e Francesco Giacomello; Fabio Zigante, miSs xoX in The Great Complotto, con il sax di Alessia Mattei; i poeti Stiefin Morat e Lussia di Uanis, che hanno parlato di Tagliamento, acque, terra, violenza e resistenza; e infine Fabrizio Citossi dei Rive No Tocje, che ha chiuso le performance poetico-musicali in tema col suo incavolato “Blues della Terza Corsia”.

Ma si è parlato di Tagliamento anche con i pannelli commentabili di Elena Basaglia e l’arte partecipata di Sabina Candusso che ha coinvolto grandi e piccoli nella rielaborazione personale di immagini fotografiche del Tagliamento. Le immagini prodotte da ognuno, a rappresentare in un mosaico il posto che il grande fiume ha nell’immaginario dei friulani, saranno scannerizzate e visibili sulla pagina Facebook di Arca https://www.facebook.com/Comitato.ARCA/. Accanto alle postazioni artistiche, erano allestite postazioni informative sull’importanza scientifica del Tagliamento, sui progetti che lo riguardano e sulla petizione per il Tagliamento Patrimonio Unesco www.change.org/tagliamentounesco. La Riserva della Biosfera non è abbastanza, sostiene Arca. “Accanto a Etna, Eolie, Dolomiti vogliamo il Tagliamento Patrimonio Naturale dell’Umanità!”.

Alla giornata ha partecipato una flottiglia di kayakisti arrivati dall’intera regione, guidati dal giovane Alessandro Merci che proprio sulle rive del Tagliamento, a Pinzano, ha trasferito la propria giovane famiglia e impiantato la Scuola Kayak Friuli: un’attività imprenditoriale nuova e qualificata, che rappresenta un futuro di sviluppo turistico sostenibile che l’autostrada e lo sbarramento cancellerebbero per sempre.

Ma il momento più emozionante, a conclusione della manifestazione, è stato lo svolgimento da parte dei partecipanti di un enorme striscione rosso (50 x 4,5 m) con la scritta SALVA IL TAGLIAMENTO!, il cui straordinario impatto visivo ed emotivo può essere apprezzato nel video girato da Andrea Filippo, Riccardo Marin e Gianpiero Taddio, che ha anche curato il montaggio.

Il Comitato conclude sulla sua pagina Facebook: “No alle grandi opere inutili che servono solo a chi le fa, sì alle piccole opere utili e a una gestione attenta e lungimirante del territorio che assicura qualità di vita agli abitanti, economia sostenibile e maggiore sicurezza per le popolazioni, perché un fiume libero e gestito bene è più sicuro! Il Tagliamento non è nostro, l'ambiente non è nostro, è dei nipoti dei nostri nipoti!”.

Alla giornata hanno dato l’adesione Legambiente Pinzano, Fridays for Future Udine, Assieme per il Tagliamento e Pro Loco Ragogna e hanno portato il loro saluto le amministrazioni comunali di Ragogna e Pinzano al Tagliamento.