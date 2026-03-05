San Daniele del Friuli. Una donna tenta il suicidio e viene salvata dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli hanno salvato una donna con intenti suicidi. Nel pomeriggio del 3 marzo scorso alla Centrale Operativa di Udine è pervenuta sull’utenza di soccorso 112 una telefonata da parte di una persona che segnalava una donna sospesa oltre la ringhiera di un balcone al secondo piano di uno stabile del centro cittadino di San Daniele del Friuli. Allertata la locale Stazione, sul posto subito è sopraggiunta una pattuglia che effettivamente già dal piano stradale ha potuto notare la presenza di una sagoma femminile, che se ne stava seduta a cavalcioni sulla ringhiera del terrazzo, con una gamba pericolosamente sul vuoto. Raggiunto il secondo piano dello stabile e avuto accesso al locale che affacciava al citato terrazzo, i militari sorprendevano la donna, riuscendo così a portarla in sicurezza. La donna, dopo brevi momenti di lieve resistenza, in cui palesava i propri intenti suicidi, infine, confortata dai militari, si lasciava assistere. La stessa, una 48enne del posto, veniva soccorsa dal personale del 118, intervenuto in loco, e trasportata presso il locale ospedale per ottenere la necessaria assistenza psicologica. In questa circostanza, la pronta richiesta di soccorso pervenuta sull’utenza 112 e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno scongiurato il verificarsi di un tragico epilogo.