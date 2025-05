San Vito al Tagliamento si colora di primavera: laboratori, spettacoli e sapori

Un’esplosione di colori, profumi e creatività è pronta ad animare San Vito al Tagliamento. Sabato 10 maggio, la fattoria didattica e sociale La Volpe sotto i Gelsi, gestita dalla cooperativa Il Piccolo Principe, ospiterà la Festa di Primavera, un evento aperto a tutte le età, all’insegna della natura, dell’apprendimento e del gusto. L’appuntamento è fissato in via Copece, località Comunali, dove grandi e piccini potranno immergersi in un ricco programma di attività gratuite e spettacoli dal vivo, in un contesto rurale autentico e accogliente.

Laboratori creativi su prenotazione

Cuore dell’iniziativa saranno i laboratori manuali e creativi, pensati per stimolare la curiosità e la fantasia di adulti e bambini. La partecipazione è gratuita, ma soggetta a prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 345 2537500, fino a esaurimento posti.

“La Festa di Primavera è un’occasione per promuovere il valore educativo e sociale della nostra fattoria, offrendo esperienze che mettono al centro il contatto diretto con la natura e la riscoperta dei saperi artigianali – spiega Marco Cepparo, responsabile de La Volpe sotto I Gelsi – . Vogliamo favorire momenti di condivisione e valorizzare il territorio, sostenendo al contempo le piccole produzioni locali. Inoltre la Festa è un evento aperto a tutti: famiglie, bambini, persone con disabilità. L’obiettivo è quello di promuovere l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio”.

Un programma ricco per tutte le età

La giornata prenderà il via con Messi in scala, una micro mostra mercato dedicata all’artigianato locale, dove sarà possibile scoprire e acquistare originali creazioni fatte a mano. A fare da cornice, coroncine di fiori da indossare, percorsi sensoriali e uno spazio giochi allestito con divertimenti da cortile per i più piccoli.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, si susseguiranno tre laboratori tematici. Il primo, dal titolo “Stampe sperimentali con la ruggine” alle ore 14.30 e alle ore 15.45, a cura di Olga, per esplorare l’uso artistico della ruggine come inchiostro naturale. Poi il laboratorio“Falegnameria itinerante” alle ore 15.30 e alle ore 16.45, condotto da Mariele, per apprendere le basi della lavorazione del legno in sicurezza. Infine, “Acchiappasogni con elementi naturali” alle ore 16.30, con Nicolas, per trasformare materiali raccolti in natura in oggetti simbolici e decorativi. In caso di maltempo, i laboratori per bambini si svolgeranno comunque in spazi coperti.

Alle ore 17.30, il pomeriggio proseguirà con lo spettacolo teatrale “La lepre e la tartaruga” a cura della compagnia Teatro Positivo, seguito alle 18.30 dall’esibizione live della band I Tipi, che proporrà un mix coinvolgente di generi musicali e reinterpretazioni sorprendenti.

Sapori autentici e prodotti locali

Non mancheranno le proposte gastronomiche: nell’angolo dolce si potranno mangiare fragole fresche, crostate e biscotti artigianali, mentre il food truck “La Fornâs Fattoria Ruspante” delizierà i visitatori con pollo fritto e una selezione di birre artigianali.

Per tutta la durata della manifestazione, il garden e l’emporio della Volpe resteranno aperti con orario continuato. Sarà possibile acquistare piante, composizioni floreali, verdure biologiche dell’orto sociale di Torrate, conserve artigianali e prodotti genuini provenienti da piccoli produttori locali. Per informazioni e per prenotare i laboratori: WhatsApp 345 2537500.