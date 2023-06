San Vito: assemblea giovani imprenditori di Confcooperative Pordenone

Il gruppo Giovani imprenditori di Confcooperative Pordenone si riunisce a San Vito al Tagliamento per la sua assemblea annuale. Giovedì 8 giugno alle 14.30 la sede della cooperativa sociale Futura accoglierà i lavori assembleari che vedranno l’elezione del primo consiglio del gruppo, sorto nel 2022 e che conclude così la sua fase costitutiva (all’epoca si essere un incontro a Rauscedo nell’aprile di quell’anno). I consiglieri eletti eleggeranno poi a loro volta, all’interno del consiglio stesso, il portavoce. I lavori si concluderanno con una sessione formativa di Public speaking (arte di parlare in pubblico) su come farsi ascoltare per non farsi dimenticare, a cura dell’attore Fabio Scaramucci della cooperativa Ortoteatro.

L’assemblea è rivolta ai soci under 40 delle cooperative associate a Confcooperative Pordenone: il 71% di esse occupa giovani tra i suoi soci e addetti. Dati alla mano sono oltre 70 tra di loro che siedono nei consigli di amministrazione, con 5 nel ruolo di presidente.

“La costituzione del gruppo giovani cooperatori è uno dei principali obiettivi del Piano di mandato di Confcooperative Pordenone, che così andiamo a completare- commenta il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli -. La presenza dei giovani nei consigli di amministrazione è un motore innovativo carico di entusiasmo. Seppur alle fasi iniziali, si sta avviando un ricambio generazionale con le nuove leve pronte a prendersi in carico le responsabilità del tessuto cooperativistico provinciale. Come Confcooperative Pordenone siamo al fianco dei giovani imprenditori, non solo futuro della nostra realtà ma già presente concreto nella vita delle cooperative. Il loro impegno ci rassicura sulla conservazione e valorizzazione, nel tempo, di un patrimonio che noi stessi abbiamo ereditato”.