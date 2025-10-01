Sanità allo sbando: esternalizzazioni che costano di più e risolvono di meno

“Questa mattina, durante il question time, come Open Sinistra FVG abbiamo chiesto all’Assessore alla sanità Riccardi se corrisponda al

vero che i cittadini incontrano difficoltà ad ottenere i referti radiologici in ASFO, anche a seguito della complessa vicenda dell’esternalizzazione, dal valore di decine di milioni di euro, di tali servizi ai privati. Abbiamo inoltre domandato le motivazioni per cui

questa vicenda, approdata persino in tribunale, abbia portato alle recenti dimissioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La risposta di Riccardi non è stata puntuale, non ha chiarito le criticità che hanno portato alle dimissioni del Responsabile Unico del

Procedimento e non ha smentito le notizie giornalistiche. Ancora una volta si dimostra che le esternalizzazioni non sono una soluzione

adeguata alle criticità di personale: costano di più e trascinano in tribunale.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di

Open Sinistra FVG.