Sanità: Braidotti (Pd), Friuli abbandonato da Fedriga e Riccardi

“A Roma il Governo esclude dal decreto Milleproroghe la possibilità di rinnovare i contratti dei medici di medicina generale, e a Trieste la giunta regionale si fa cogliere sorpresa e impreparata: risultato i cittadini sono senza assistenza e nel limbo. Non c’è da meravigliarsi se s’impennano gli accessi in Pronto soccorso e si ricorre a sistemi d’emergenza per tamponare buchi, come i contratti ai liberi professionisti”. Il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti stigmatizza le difficoltà in cui è venuta a trovarsi l’assistenza sanitaria territoriale in Friuli.

Per il segretario dem “l’evidente mancanza di coordinamento tra governo regionale e nazionale dà come risultato migliaia di cittadini abbandonati dal sistema sanitario pubblico” e ciò accade, sottolinea Braidotti

“Dopo anni in cui la destra si è fatta vanto di avere solidi rapporti romani e di essere paladina della specialità”, sostiene Braidotti, “oggi vediamo evaporare tutte le promesse di due tornate elettorali”.

“Il risultato della riforma Fedriga-Riccardi” conclude Braidotti “è che il territorio funziona sempre peggio e, con questa carenza di personale, le Case della Comunità rischiano di rimanere solo sulla carta”.